Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic y se coronó en Wimbledon

Carlos Alcaraz se impuso a Novak Djokovic por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4 en la gran final de Wimbledon 2023. El court central del All England Club, en Londres fue el recinto donde se desarrolló un encuentro que sin lugar a dudas quedará en los libros de historia: además de estar en juego el título, también estaba en disputa el puesto número 1 del ranking ATP que mantuvo joven tenista español.

Djokovic ganó el primer set con un apabullante 6-1, Alcaraz igualó la historia en el segundo a través de un increíble tie break y lo dio vuelta en el tercero, que contó con un eterno game de ¡26 minutos!

Sin embargo, Djokovic no bajó los brazos y se quedó con el cuarto set con un contundente 6-3 y se fueron al quinto, en el que al español le alcanzó con un quiebre para obtener una victoria inolvidable después de cuatro horas y 42 minutos.

De esta manera, Alcaraz se mantendrá en la cima y sumó su segundo Major después de haber festejado en el US Open 2022, mientras que la leyenda serbia no pudo alcanzar el título 24 de Grand Slam.

Alcaraz, el "sueño hecho realidad" y las felicitaciones de Djokovic

El tenista español aseguró después de conquistar Wimbledon que "es genial ganar" aunque afirmó que "incluso si hubiera perdido estaría muy orgulloso de mí mismo por haber hecho historia en esta torneo contra una leyenda de nuestro deporte".

"Con 20 años no esperaba estar en este tipo de situaciones y estoy muy orgulloso de mí mismo", agregó Alcaraz.

Por su parte, Djokovic felicitó a todo el equipo del español y aseguró: "Vaya calidad al final del partido, cuando has tenido que cerrarlo. Has sacado tiros buenos en los grandes momentos y te lo mereces totalmente. Es increíble".

"Pensaba que tendría problemas contigo sólo en polvo de ladrillo y en cemento pero no en césped, pero este año ha sido una historia completamente diferente. Fue increíble cómo te has adaptado a la superficie, habías jugado sólo un par de veces aquí", agregó el serbio y afirmó: "Sobre mí, nunca te gusta perder esta clase de partidos pero cuando se asienten mis emociones, tendré que estar agradecido. He ganado muchos partidos parejos en el pasado, como la final de 2019 contra Roger, así que quizás si hubiera perdido más finales hubiese ganado esta".

Alcaraz, el quinto español en ganar Wimbledon

Con la victoria frente a Djokovic, Alcaraz se convirtió en el quinto tenista español, especialistas en polvo de ladrillo, en conquistar el césped londinense.

"Enhorabuena Carlos Alcaraz. Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá dónde esté como de Wimbledon al que hoy te has unido. Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento ¡¡¡Campeón!!", expresó en sus redes sociales Nadal, quien ganó dos veces Wimbledon

La lista de campeones

Manolo Santana 1966

Conchita Martínez 1994

Rafael Nadal 2008 y 2010

Garbiñe Muguruza 2017

Carlos Alcaraz 2023