Kudelka, sin pelos en la lengua: de "la gente de Lanús no me quiere" al "pareciera que estamos últimos"

Lanús perdió frente a Vélez por 1-0 en el arranque de la fecha 23 de la Liga Profesional y en la conferencia de prensa Frank Kudelka, entrenador del Granate, no anduvo con vueltas a la hora de hablar de su relación con la gente.

Todo comenzó cuando un periodista expresó que Franco Troyanski y Leandro Díaz todavía no habían entrado en la gente de Lanús. Kudelka salió en defensa de los jugadores y respondió: "Se lo tendrías que preguntar al público. El Loco Díaz es uno de los goleadores del campeonato".

El técnico hizo una pausa, anunciaron que se venía la última pregunta pero quiso seguir con el tema: "A mí tampoco me quieren. ¿Me voy a pintar de colores para que me quieran? Si nosotros como cuerpo técnico hubiésemos entrado este año, estaríamos hablando de un campañón. Es la verdad, es así. Como traemos el vagón de cola cargado del año pasado, te siguen mirando de reojo".

"No soy quien para cuestionar a la gente", agregó Kudelka y cuando se levantaba para irse, se volvió a sentar y expresó: "Pareciera que estamos hablando como si estuviéramos últimos en la tabla. Pareciera que si no salimos campeones, ya no sirve. Trato de ser racional, de tener los pies sobre la tierra, y creo que lo dije 10 veces: me equivoco más de lo que acierto, pero trato de poner el alma a las cosas".

"Banquen un poco, termina dentro de cuatro fechas… Banquen un poco que estamos haciendo una campaña bárbara y los necesitamos a todos", cerró el técnico, quien transita sus últimos encuentros en el banco de Lanús.

El "vagón de cola cargado" de Kudelka en Lanús

La mala relación entre Kudelka y la gente del Granate no es nueva y a eso se refirió cuando mencionó que llevan la carga del año pasado.

Lanús no finalizó de buena manera el año pasado y comenzó el 2023 complicado en los promedios, situación que pudo revertir gracias a la muy buen campaña que está realizando en la actual Liga Profesional.

El Granate suma 40 puntos y se encuentra en la cuarta posición del campeonato, en zona de clasificación a las Copas internacionales. Contra Vélez cortó una racha de siete partidos sin perder en La Fortaleza, quedó a 10 de River y se terminó de despedir de la lucha por el título.