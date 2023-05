La Selección Argentina Sub 20 se enfrenta este miércoles desde las 18 ante Nigeria, en el estadio San Juan del Bicentenario, por los octavos de final del Mundial de la categoría que se celebra en nuestro país y que se transmite por la pantalla de TyC Sports.



El elenco dirigido por Javier Mascherano, que terminó primero con puntaje ideal en el grupo A, buscará seguir su sueño de campeón y conseguir el triunfo ante el combinado africano que lo clasifique a cuartos. Conocé las formaciones y lo que debés saber.

Cómo llegan la Selección Argentina y Nigeria a los octavos del Mundial Sub 20



El conjunto nacional arriba a este encuentro tras finalizar en el primer lugar del grupo A, con nueve puntos puntos, producto de tres triunfos. Le ganó 2-1 a Uzbekistán, 3-0 a Guatemala y 5-0 a Nueva Zelanda.

El equipo africano, por su parte, viene de terminar tercero en el grupo D, con seis unidades, luego de cosechar dos victorias y una derrota. Venció 2-1 a República Dominicana y 2-0 a Italia, pero cayó 2-0 con Brasil.

La probable formación de Selección Argentina vs. Nigeria, por el Mundial Sub 20



Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo o Tomás Avilés, Valentín Gómez, Valentín Barco; Mateo Tanlongo o Federico Redondo, Máximo Perrone o Federico Redondo, Valentín Carboni; Matías Soulé o Luka Romero, Brian Aguirre y Alejo Veliz. DT: Javier Mascherano.

El posible once de Nigeria vs. Selección Argentina, por el Mundial Sub 20

Kingsley Aniagboso; Daniel Bameyi, Benjamin Fredrick, Abel Ogwuche, Solomon Agbalaka; Samson Lawal, Daniel Daga, Tochukwu NNadi, Sunday Jude; Salim Fago Lawal y Ibrahim Muhammad. DT: Ladan Bosso.

Selección Argentina vs. Nigeria, por el Mundial Sub 20: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 18 horas

TV: TyC Sports y TyC Sports Play

Estadio: San Juan del Bicentenario