En su mensaje emotivo en una historia de Instagram, Torrén compartió su amor y admiración por su hermano. "Hoy me toca despedir a mi gran hermano... Todos desearían tener a un hermano que dé la vida por uno y él así era. De chico me cuidaba y de grande también", escribió.

Continuando con su texto, expresó su gratitud por los momentos compartidos y las alegrías que José Sixto le brindó. "Tenías virtudes y unas no tantas... pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasaron juntos de chicos y de grandes. Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia. El que me decía 'yo no pude, pero vos sí'. Yo soy feliz con eso", agregó agregado.

Miguel Torrén, actualmente capitán de Argentinos Juniors, concluyó su mensaje deseando que su hermano descanse en paz y agradeciéndole por amar a sus hijos. El club también expresó su apoyo a Torren y su familia en este difícil momento.

El trágico incidente ocurrió cuando José Sixto Torrén fue atacado en la puerta de su casa por dos individuos que dispararon después de un breve intercambio verbal. La víctima recibió cinco disparos en el tórax que provocaron salidas por la espalda. Las autoridades están investigando el caso y se han realizado secuestros de evidencia en la escena del crimen.

Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad y es otro recordatorio de la violencia que afecta a tantas familias. Nuestros pensamientos están con Miguel Torrén y su familia en este momento difícil. Que descanse en paz, José Sixto Torrén.