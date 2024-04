Olivares: “No queremos que trasladen al Iapos lo que no pudieron a las prepagas”

El ministro de Economía, Pablo Olivares, se refirió este viernes al planteo de algunas clínicas y sanatorios de la provincia de restringir la atención a las personas afiliadas al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos). “No es casual este planteo al Iapos en medio de las discusiones sobre la medicina prepaga que se han dado a nivel nacional, que claramente excede a la obra social provincial”, advirtió el funcionario provincial.

“En estos tres meses, el Iapos viene atravesando, como todas las organizaciones que tienen que ver con la salud, costos prestacionales que acusan el impacto de incrementos muy importantes. Esto tiene que ver con medicamentos y prestaciones específicas del ámbito de la salud”, explicó.

Por otro lado, el ministro destacó que “estamos hablando de organizaciones (por las clínicas y sanatorios) que son prestadores de una obra social pero, al mismo tiempo, tienen medicina prepaga. Lo que no queremos es que traten de trasladar al Iapos lo que no han podido trasladar a los beneficiarios de medicina prepaga. Queremos diferenciar este tema y que los afiliados del Iapos no tengan que ser quienes tengan que pagar los costos que no se pueden trasladar a otro sistema”.

Doble estándar

Olivares hizo una observación particular, que incluso se manifestó en la discusión paritaria: “Los dirigentes nos plantean que el Iapos abona lo correspondiente a muchos de esos prestadores, pero los trabajadores de la salud lo terminan cobrando dos o tres meses después. E inclusive en algunos casos cobran menos”. “Entonces esto no es solo la negociación de los incrementos de los aranceles, el costo de los honorarios, de los servicios, sino también queremos que los prestadores con sus trabajadores no tengan un comportamiento que muestre una suerte de doble estándar”, por las demoras detectadas.

Por último, Olivares se refirió al nivel de prestaciones de la obra social y sostuvo que “tienen que sostenerse porque son sus afiliados los que lo demandan. Ha habido un salto en las condiciones macroeconómicas del país, que han tenido una evolución que no tiene que ver con el resto de los precios de la economía ni con los salarios. Hasta tanto eso se acomode con los salarios, que son la base de los ingresos del Iapos, vamos a capear el día a día”.