Demichelis, los elogios a Talleres y la explicación de la ausencia de Aliendro en la derrota de River

Martín Demichelis habló este domingo después de la derrota de River por 2-1 frente a Talleres en Córdoba, por la fecha 16 de la Liga Profesional. El entrenador dio su parecer sobre los motivos del sinsabor pero en sus palabras primó el optimismo de cara a lo que viene.

“Hay que seguir trabajando con humildad, armonía, respeto a la profesión. En el fútbol hay que ganar duelos y ser precisos, hoy no se dio. No digo que mi equipo se haya relajado, pero vuelvo a decir que no hay campeón con 37 puntos, queda mucho. Conocimos la derrota después de 10 partidos, no tengo dudas de que nos vamos a reponer de esto”, aseguró.

"Hay que felicitar a Talleres que demostró ser un muy buen equipo. Ante el más mínimo error, te hace sacar del medio. Hoy perdimos ante un equipo que nos complicó, cosa que no nos venía pasando", consideró el técnico millonario.

Martín Demichelis y su decisión de sacar a Rodrigo Aliendro en River vs. Talleres

Una de las decisiones más cuestionadas por el DT fue sacar del medio a Rodrigo Aliendro y sumar en ataque a Salomón Rondón. El conductor lo explicó trazando un paralelo con el 3-0 a Huracán desde lo táctico, porque en aquel encuentro Aliendro sí acompañó a Enzo Pérez: "La elección de no poner a Aliendro fue porque vimos que Talleres juega similar a la táctica que utilizó Huracán contra nosotros, defender 4-4-2 y cuando la tienen 4-2-3-1. Veíamos que ellos se quebraban muchísimo a la hora de iniciar, (Rodrigo) Villagra por delante de la línea de cuatro, (Diego) Ortegoza el que más alto se hacía y con los dos extremos, (Ramón) Sosa, (Diego) Valoyes, (Rodrigo) Garro y Michael Santos, partían el equipo cinco contra cinco. Nosotros queríamos defender en esa situación con seis jugadores, con Nico de la Cruz y Enzo Pérez, robar con Nico, Nacho (Fernández) y Esequiel (Barco) más los dos puntas jugando mano a mano para hacer daño. Con Huracán salió bien y hoy no salió, pero del sistema estábamos convencidos porque ellos no tenían mucha presión en el medio, se partían muchísimo, lo entrenamos en la semana y salió bien, pero la verdad se cuenta el día del partido y Talleres ganó”.