Rubén Darío Insua y un mensaje optimista a pesar del empate de San Lorenzo: "Todavía quedan 36 puntos en juego"

San Lorenzo igualó 0-0 frente a Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 15 del campeonato, y ninguno de los dos equipos logró descontarle puntos al líder River. Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Ciclón Rubén Darío Insua pasó por conferencia de prensa y se mostró ilusionado de cara a la recta final en la Liga Profesional a pesar de la igualdad.

En primer lugar, el técnico del Ciclón analizó el partido y las virtudes de su rival. "En líneas generales el partido se desarrolló como habíamos pensado, fue un buen partido ante un gran rival de principio a fin. Hicimos un gran segundo tiempo e intentamos ganar el partido, creamos situaciones de gol y su arquero tiene mucho mérito porque tuvo una gran noche", afirmó Insua.

Luego, agregó: "Ellos jugaron el jueves por la Sudamericana, yo creo que sintieron el cansancio y por eso en el segundo tiempo los complicamos más con varias situaciones de gol. Unsaín es un gran arquero y hoy fue determinante para ellos".

Además, el Gallego se refirió al regreso de Agustín Martegani tras la lesión y sentenció: "Agustín está cada vez mejor, pero todavía no se encuentra en plenitud, me dijo que hoy se sintió bien y no sintió ninguna molestia. Me preocupa que se recupere bien de la parte física que es lo que más cuesta al volver de una lesión. Tenemos un equipo muy fuerte y mucha ilusión, todavía quedan 36 puntos y en el fútbol argentino es muchísimo, esperamos llegar a la última fecha peleando por el título".

Insua y la falta de gol de los delanteros de San Lorenzo

Por último, el entrenador azulgrana habló de la sequía goleadora que están sufriendo Adam Bareiro y Andrés Vombergar. "Los delanteros viven del gol, cuando convierten mejoran en confianza y autoestima. Tenemos dos delanteros importantes que hicieron muchos goles que nos hicieron ganar partidos, les sigo dando confianza porque ellos se la ganaron y estoy seguro que ambos van a volver a su mejor nivel", finalizó Insua.