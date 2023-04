Reclaman al Iapos por la demora de medicamentos esenciales para pacientes trasplantados

La ONG "Again, volver a empezar después de un trasplante" realizó una protesta frente a las puertas del Iapos para reclamar por las demoras en la entrega de medicamentos inmunosupresores que necesitan con urgencia los pacientes trasplantados de la provincia. "Hay pacientes que tienen hasta dos meses de demora sin tomar esa medicación", se alertó durante la movida, realizada este jueves.



"Hay una demora muy grande con los pacientes a partir del circuito bastante complejo que tienen las recetas. Por eso, cuando los pacientes van a las farmacias a retirar los medicamentos las mismas están vencidas", comentó Norma Córdoba, referente de la ONG.

"Hay gente que tiene demoras de hasta dos meses", alertó Córdoba respecto a lo que sufren pacientes trasplantados de la provincia a la hora de recibir los medicamentos esenciales para poder llevar adelante sin inconvenientes ese período posquirúrgico.



Esto llevó a Again a reunirse con directivos del Iapos, ya que vienen notando demoras desde octubre de 2022. "No es cualquier medicamento, son los inmunosupresores que toman los pacientes trasplantados para cuidar el órgano y que no tengan un rechazo", explicó a la hora de destacar la importancia que tienen este tipo de fármacos.



Según Córdoba, la demora radica en el circuito burocrático de recetas, que comienza en Iapos, pasa por el Colegio de Farmacéuticos de la 2ª Circunscripción y desde allí llega a las farmacias autorizadas.

"Nos dicen que el problema es el Colegio de Farmacéuticos porque Iapos deriva directamente a esa institución, por eso es que nos pusimos a disposición para reunirnos con quien sea y así poder lograr agilidad en este tipo de trámites", reclamó.

También señaló que el paciente trasplantado tiene un centro a donde ir y reclamar en el caso de Rosario, pero el mayor inconveniente sucede con los del interior, quienes "tienen que estar dependiendo que el medicamento llegue directamente a las farmacias, con el retraso de dos meses".

La ONG Again tiene alrededor de 180 integrantes de los cuales 70 cuentan con la obra social Iapos. "Todos tienen inconvenientes porque nunca tienen el medicamento a tiempo", sostuvo.

Pese a esas demoras, Córdoba contó que Again cuenta con una red donde llegan medicamentos de pacientes que ya no los necesitan, pero ese mecanismo solidario "tampoco alcanza y el paciente se queda sin tomar la medicación".