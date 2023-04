Una persona de la localidad, dijo en vivo: "Estamos cansados de trabajar para pagar la luz"

Mi caso es uno de los tantos que suceden en el pueblo, no me quieren vender luz porque la garantía de los aparatos telefónicos es la garantía de el medidor. Hace meses que no los utilizo tengo la linea solo usándola por wifi que hay en este lugar donde estoy.

Somos pocos los que dan la cara, hace unos años atrás junte 500 firmas para que deje de ser cooperativa, cuando se realizó la reunión solo fueron 4 personas.

Hay gente que trabaja en la comuna saca 1800 pesos por día cómo hace para pagar la luz, hay contadores que están tapados en tierra, entonces ¿Cómo toman la medición entonces?

Valeria comentó: El problema es que la gente opina en redes y no sale en estos casos a manifestarse.

Es nuestro derecho tener energía eléctrica, al igual que el agua y el gas .

