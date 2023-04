Cecilia Roth desmintió que estuviera alojando a Jey Mammon en España

Luego de ser denunciado públicamente por abuso sexual, Jey Mammon abandonó Buenos Aires y se tomó un vuelo hacia Madrid. Allí lo estaban esperando distintos periodistas que querían saber por qué se iba y si alguien lo esperaba.

“¿Crées que vas a poder descansar?”, le preguntaron. “Si me dejan ustedes, sí”, replicó. “¿Vas a poder caminar mejor por la calle?”, insistieron, mientras el conductor buscaba la manera de llegar a un taxi. “¿Cómo te sentís ahora?”, continuaron las preguntas. “Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar”, admitió.

De inmediato trascendió que el músico se estaba alojando en una casa en Madrid de la reconocida actriz Cecilia Roth, quien en este momento se encuentra en España por sus compromisos laborales. El periodista Juan Etchegoyen se comunicó con la artista para preguntarle si era cierta esta noticia y explicó que ella estaba “indignada”.

"No tengo casa en Madrid, alquilo un departamento siempre, generalmente el mismo, y ahora no estoy allá, estoy en Barcelona rodando”, explicó la actriz y agregó: "Se empieza repitiendo y se continúa agregando suposiciones personales. Es muy poco serio y según lo que decís podés estar haciendo mucho daño irreversible”.

Este martes, Lucas Benvenuto recibió en su casa de Ushuaia a Karina Mazzocco. “Me llevó el tiempo de entender, como me pasó con los otros. No me levanté un día y me di cuenta lo que me habían hecho”, afirmó el joven. Además agregó que por el vínculo que tenía con el animador, le resultó más doloroso que en los otros casos.