Slash llega a la Argentina con un espectacular show

Slash se presentará este viernes 9 de febrero en el Movistar Arena y su público argentino espera ansioso su llegada. En esta oportunidad, el emblemático guitarrista desembarca en Buenos Aires con su supergrupo en el marco de la gira 2024 “The River Is Rising”.

Producido por Fenix Entertainment, en el show sonarán éxitos de sus cuatro álbumes de estudio tales como "World On Fire", "You're A Lie", "Standing In The Sun" y "The River Is Rising".

Slash es considerado uno de los mejores guitarristas de rock de todos los tiempos y una de las caras más reconocibles en la cultura pop a nivel mundial.

La revista Time lo ubicó en el puesto #2 (Jimi Hendrix fue #1), en su lista "Los 10 Mejores Guitarristas Eléctricos". Slash creó sonidos característicos como el riff de guitarra en los éxitos #1 de Guns N' Roses "Sweet Child o 'Mine" y "Welcome To The Jungle".

Después de dejar Guns N' Roses, Slash obtuvo aclamación de la crítica con Slash's Snakepit y éxito global con la super banda Velvet Revolver antes de embarcarse en su propia carrera solista.

Luego de llegar a lo más alto de las listas con su primer álbum en solitario, "Slash" (2010), que contó con Ozzy Osbourne, Fergie, Myles Kennedy y otros, formó su banda actual SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS (SMKC), que cuenta con Myles Kennedy (voz principal), Brent Fitz (batería), Todd Kerns (bajo/voz) y Frank Sidoris (guitarra rítmica), quienes han estado de gira por todo el mundo y haciendo música juntos sin parar durante más de una década.

El icónico guitarrista de rock estadounidense ganador de un Grammy, compositor y productor de cine acumuló ventas de álbumes de más de 100 millones de copias, obtuvo un premio Grammy y siete nominaciones, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y es autor de bestsellers del New York Times.

El supergrupo de Slash

SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS (SMKC) lanzó su álbum debut, "Apocalyptic Love" (2012), que arrasó en la lista de los 200 álbumes de Billboard debutando en el puesto #4 en la lista general, así como el #1 en la lista de álbumes de rock, y generó los primeros éxitos en la radio en solitario de Slash, "You're A Lie" y "Standing In The Sun".

El segundo álbum de la banda, "World On Fire" (2016), debutó con elogios globales y la canción principal del álbum, "World On Fire", ascendió al puesto #1 en las listas de rock de Estados Unidos.

En 2016, Guns N' Roses se reunió y Slash se unió a Axl Rose y Duff McKagan para la histórica gira mundial que la revista Billboard clasificó como la tercera gira con mayores ingresos de todos los tiempos.

SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS lanza su tercer álbum, "Living The Dream" (2018), que Rolling Stone declaró como "un blues mordaz al final de un riff, solos de guitarra llenos de notas largas y riff de boogie-woogie" y Los Angeles Times agregó que está lleno de "influencias inesperadas de funk, boogie, blues y rock de garaje". "Living The Dream" debutó con 10 ubicaciones en el Top 10 en listas de éxitos en todo el mundo impulsado por la canción Top 5 "Driving Rain".

El último lanzamiento de SMKC fue su vibrante nuevo álbum "4" (quinto álbum en solitario de Slash, y cuarto junto a la agrupación), a través de Gibson Records, la recién establecida discográfica de la icónica marca de guitarras estadounidense, que debutó como el álbum de hard rock más vendido en el puesto #1 el 11 de febrero de 2022 y ha obtenido el mejor reconocimiento crítico de la carrera del grupo.

"4" es la declaración colectiva más sólida de la banda hasta la fecha, fue co-producido por Dave Cobb (Chris Stapleton, Jason Isbell, John Prine, Rival Sons) y grabado en el famoso RCA Studio A en Nashville, revelando un sonido y estilo impresionantes y vitales, todo capturado en vivo. El primer sencillo de "4", "The River Is Rising", marcó el octavo sencillo consecutivo en el Top 10 de SMKC en la radio. Rolling Stone elogió la canción como "alborotada" y Billboard la llamó "eufórica" con "un riff principal que surge, hooks disonantes, un estribillo contagioso y un solo de guitarra que evoca imágenes de una pelea en un bar".