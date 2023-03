Quién es el pibe de 15 años que firmará contrato con Racing

Tiene 15 años. De pasado como enganche, hoy es un segundo marcador central zurdo fino. Mide 1,80 y es señalado como una de las máximas promesas del Predio Tita Mattiussi. Hace unos días, a Gonzalo Escudero la vida le dibujó una sonrisa gigante con dos grandes noticias: firmará su primer contrato con Racing (hasta diciembre de 2025, con cláusula de rescisión de 16.000.000 de dólares) y le confirmaron que estará en la lista definitiva de la selección Sub 17 que disputará el Torneo Sudamericano entre el 30 de este mes y el 23 de abril, en Guayaquil y Quito, Ecuador.

Escudero, quien el 1° de abril cumplirá 16 años, es titular en la Reserva de Racing que dirige la dupla Sebastián Grazzini-Ezequiel Videla. Cuando tenía apenas tres años de vida, el defensor comenzó a jugar en el Baby de la Academia, adonde lo llevó Monchi Medina. Por su buena contextura física y condiciones, decidieron que empezara a jugar con la categoría 2005, dos años más grande que la suya.

En las Preinfantiles era enlace, función en la que se desempeñó hasta la Novena División. En Octava, por su altura, lo bajaron a la zaga. Allí, el nacido en Avellaneda mostró muy buenos rendimientos y quedó consolidad. Este pibe es hermano de Matías, ex lateral derecho derecho que también pasó por el semillero de Racing.

EL OTRO JUVENIL QUE RACING TENDRÁ EN LA SUB 17

Junto a Gonzalo Escudero, hay otro jugador que será representará de Racing en la Sub 17 que actuará en el Sudamericano. Se trata de Axel Cabellos, lateral por la izquierda (16 años) de la Sexta División. El defensor es hermano de Catriel, volante polifuncional peruano que forma parte del plantel de Primera y aún no debutó más allá de haber ido al banco. Catriel viene de disputar el Sudamericano Sub 20 con su selección.

En el Torneo Sudamericano, la Sub 17 compondrá el Grupo B con Paraguay, Perú, Venezuela y Bolivia. En el A estarán Ecuador, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay. Los tres primeros de cada zona avanzarán a hexagonal. Y los mejores cuatro ubicados se asegurarán un lugar en la Copa del Mundo, que se desarrollará desde el 10 de noviembre al 2 de diciembre.



LOS JUVENILES QUE HIZO DEBUTAR GAGO EN RACING



En cuanto a los pibes surgidos del Predio Tita Mattiussi, Gago ya hizo debutar a siete: Gonzalo Córdoba, Maico Quiroz, Nicolás Meaurio, Agustín Ojeda, Román Fernández, Santiago Quirós y Tomás Avilés. Este último había tenido su estreno al ingresa en el último minuto del partido contra Godoy Cruz. Y ahora viene de ser titular por primera vez en el fútbol grande, en la victoria sobre Sarmiento. El juvenil tuvo una buena producción y estuvo cerca de convertir un golazo de no ser por el travesaño. De los mencionados, los que continúan con la Primera de Pintita son Quirós, Avilés y Fernández.

EL MAGO CAPRIA PUSO EL GANCHO

A propósito de firmas de contrato, Rubén Capria estampó la rúbrica. El manager, quien arribó al club en enero de 2022, extendió su vínculo hasta fin de este 2023, con una mejora salarial. A través de sus redes sociales oficiales, Racing confirmó este martes la prolongación del convenio.

Hace unas horas, en su última aparición pública expresó la intención de Racing de retener a Matías Rojas, cuyo vínculo caduca el 30 de junio y es un tema que mantiene inquietos a los hinchas de Racing por el gran momento que atraviesa el paraguayo. "Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para retenerlo", prometió el ex enganche en declaraciones al programa @jogobonitoradio.