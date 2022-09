CARLOS TEVEZ : "HICIMOS UN GRAN PARTIDO"

Después del empate sin goles de Central contra Patronato en Paraná, el técnico Carlos Tevez analizó el partido de su equipo y tocó todos los temas inherentes al presente del club, como el objetivo copero que se aleja y el áspero clima político por las elecciones suspendidas. “Hicimos un gran partido y tuvimos las mejores situaciones, pero no lo pudimos abrir”, explicó.

Sobre la falta de gol y la poca puntería del Canalla, el entrenador expresó: “Resignarme nunca, me niego, vamos a seguir trabajando e insistiendo, lo más difícil lo hacemos, que es crear la situaciones. Nos cuesta mucho hacer goles”.

En el mismo sentido, explicó que estaría “más preocupado” si su equipo no tuviera chances frente al arco rival.

La gran polémica de la tardecita en la capital entrerriana fue el gol anulado por supuesta posición adelantada de Damián Martínez. Al respecto, el Apache no quiso emitir opinión ni criticar al árbitro Darío Herrera, pero sí recordó que fecha tras fecha viene hablando de los jueces. “Ya sabemos lo que es el VAR”, disparó.

También reconoció que el objetivo de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana -quedó 11 puntos abajo del último equipo que entraría- “está cada vez más lejos” por los malos resultados recientes, pero avisó que van a pelear hasta el final y a seguir “armando el equipo para el año que viene”.

Por último, Tevez le dedicó un párrafo aparte al presente institucional y al clima político que se vive en Arroyito a partir de los comicios suspendidos por supuestas irregularidades en el proceso electoral, según lo definió la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).

En ese punto, el DT expresó que deben mantenerse al margen. “Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, no podemos subirnos a las elecciones, tenemos que hacer nuestro trabajo en la cancha, que es donde nos quiere la gente”, expresó.