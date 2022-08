Travieso: “Mientras los vecinos quieran voy a estar trabajando por nuestros sueños”

“San Gregorio, como los pueblos de la zona, estamos atravesando un momento de expansión demográfica que necesitamos acompañar con las obras de infraestructura necesaria para garantizar una vida cómoda y segura para que todos los vecinos puedan desarrollar su proyecto de vida. Tenemos la fortuna de decir que en el pueblo estamos prácticamente en una situación de pleno empleo y eso es una señal de crecimiento generalizado”, indicó Travieso.



Sobre las obras que se están desarrollando: “Estamos realizando una obra de cloacas que va a abarcar aproximadamente el 70% de las conexiones, lo que representa casi el 50% de la localidad. Es una obra que contempla una planta de tratamiento de última generación e impacta en las condiciones de salud y en el cuidado del medio ambiente”.



Y agregó: “Logramos concretar dos convenios de planes de viviendas que se traducen en casi 80 nuevas viviendas para San Gregorio, son gestiones que hicimos en Nación y en Provincia. Además, hay aproximadamente 35 Procrear en marcha, lo que significa crecimiento económico y trabajo local”.



El presidente comunal habló de las próximas elecciones: “Si bien falta mucho mi compromiso es muy claro y sincero. Mientras el pueblo decida en las urnas que quiere que este al frente de la Comuna, voy a estar. Tenemos sueños como localidad y un gran potencial que estamos comenzando a desarrollar. Mi compromiso es con los vecinos, si me eligen voy a gobernar y si no voy a acompañar y colaborar desde donde me toque para construir el San Gregorio que soñamos”, sentenció Travieso.