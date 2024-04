La ciudad de Rufino se encuentra en estado de alerta ante la posibilidad de que la oficina local del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) cierre sus puertas, como parte de una serie de despidos que están afectando al sector público a nivel nacional. En este contexto, el intendente de Rufino, Lattanzi, ha manifestado su preocupación y ha prometido tomar medidas para evitar este cierre, que tendría un impacto significativo en la región.

En una reunión con representantes del Senasa Rufino, Lattanzi expresó su apoyo a los empleados de la institución y aseguró que no hay "ñoquis" en la sede local, refiriéndose a la eficiencia y dedicación del personal que allí trabaja. Asimismo, se comprometió a realizar gestiones ante las autoridades correspondientes para impedir el cierre de esta importante dependencia nacional, que juega un papel fundamental en el control y la seguridad alimentaria de la zona.

La posible pérdida de puestos de trabajo en el Senasa de Rufino no solo preocupa a los empleados afectados, sino que también genera inquietud en la comunidad, que reconoce la importancia de contar con un organismo como este en la región. La decisión final aún no ha sido confirmada, pero las autoridades locales y los trabajadores están en pie de lucha para defender el mantenimiento de esta sede, que representa no solo fuentes de empleo, sino también un servicio esencial para la producción agropecuaria y la salud pública en la zona.