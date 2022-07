Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) evalúan colocar un radar en el cruce de las rutas 1 y 168 ante la creciente cantidad de accidentes fatales en la zona.

Respecto del criterio para determinar la ubicación del radar, el funcionario explicó que se hará teniendo en cuenta “fundamentalmente el mapa de calor del observatorio de la agencia provincial en tramos de concentración de accidentes”.

Ante la pregunta de su visión sobre los accidentes del último fin de semana en la provincia de Santa Fe, Aymo detalló: “El choque frontal, que fue el de la ruta nacional 34, la evaluación que hago es la de siempre en estos casos y es que en los choques frontales no tenés posibilidad de sobrevivir. Ahora, acá tenés que partir de varias opciones: quién no sabe que no se puede adelantar en el carril del sentido contrario cuando viene alguien de frente ¿Quién poseedor de una licencia no sabe? Y ¿por qué lo hacemos? Esa es la cuestión” se cuestionó.

“Desde el punto de vista de la ingeniera de tránsito, vos preguntás a la gente cuál es el medio más importante o más seguro para ir y todo el mundo te habla de una autopista o de una autovía. Bien, en el tramo de la autopista Rosario-Santa Fe en el km 0 y el km 22, saliendo de Rosario, el año pasado hubo 5% de muertos por choque frontales. La dirección provincial de Vialidad quiere iluminar esta parte de la vía, de la autopista” contó Aymo.

También explicó que se encuentran colocando dos guardarraíles en la zona para que la gente pueda salir a la autovía sin chocar con la columna que sostiene la iluminación. Esta medida, explicó, va a evitar también el choque frontal.

En ese sentido, remarcó: “Si yo estoy evitándole la posibilidad de chocar de frente, le estoy dando a la persona una posibilidad más de sobrevivir”.

Por último, Aymo explicó: “Yo adhiero a lo que hace Suecia, el país líder en seguridad vial. Ellos reemplazaron la doble raya amarilla por una barrera física. Así, nunca más vas a encontrar un auto en el carril de sentido contrario. Estas son las rutas 2+1 con barrera que armaron ellos y con eso bajaron a cero los choques frontales” y los muertos por esa causa, cerró.