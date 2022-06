A sus 86 años, el reconocido director estuvo junto a Baldwin durante más de media hora en una entrevista en vivo que se realizó en la cuenta oficial de Instagram del actor. “Probablemente haré esta película más, pero he perdido gran parte de la emoción, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar”, aclaró.

Luego, reflexionó sobre el tema del aislamiento durante la pandemia. “Estaba en casa escribiendo mucho”, dijo. “Es una forma agradable de vivir. Luego pensé: ‘bueno, capaz que hago una o dos [películas más]’”.

“No me divierto igual haciendo una película y presentándola en el cine (…) Era agradable saber que 500 personas la veían de una vez”, comentó.

Luego sintetizó: “Voy a hacer una más y ver cómo me siento”. Más de 2.700 personas estuvieron en el directo de Instagram, la que tuvo varios problemas técnicos.