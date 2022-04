Wanda Nara tuvo un problema con la tintura, fue a la peluquería de emergencia y filtraron las fotos

De acuerdo con lo trascendido, la hermana de Zaira Nara tenía las raíces naranjas y por eso acudió a su estilista rápidamente. Desafortunadamente, no logró conseguir un sector apartado del público y los presentes en el lugar le tomaron fotos mientras se arreglaba el pelo.

“Este finde apareció Wanda sin las extensiones y con las raíces naranjas en una peluquería de barrio de Nuñez. Llegó con las raíces naranjas para que se las arreglen. Normalmente le mandan un peluquero a la casa, pero se ve que tuvo una urgencia”, comentó una panelista en televisión.

Luego, reveló que la mediática tenía pánico de ser vista con un mal look: “Miraba a toda la gente que estaba ahí porque tenía mucho miedo. Me dijeron que los miraba a todos con cara de mala porque no quería que le saquen fotos ni la filmen así”.