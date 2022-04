Britney Spears anunció que está embarazada

Después de ganar la batalla legal, Britney Spears anunció que está en la espera de su tercer hijo. La noticia fue confirmada por la propia cantante, quien además anunció que se alejará de los focos para no ser perseguida por los paparazzi.

“Perdí mucho peso en mi viaje a Maui (ciudad en Hawái). Pensé: ‘Jesús, ¿qué le pasó a mi estómago?’ Entonces me hice un test de embarazo y bueno… ¡Tendré un bebé!”, indicó la princesa del pop en sus redes sociales. Y agregó: “Obviamente no estaré saliendo como lo hacía para que los paps no ganen dinero tomándome fotos”.

“Es difícil porque en mis embarazos anteriores tuve depresión posparto y debo decir que es horrible. Las mujeres no hablaban de esto, pero ahora sí. Ya no tenemos que guardar nuestro dolor”, comentó. En la misma línea, afirmó que se preparará haciendo yoga todos los días.

La cantante se comprometió con el actor y modelo Sam Asghari en septiembre del año pasado. En medio de esa noticia, en noviembre finalizo el tutelaje llevado a cabo por su padre, Jamie Spears, que le impedía controlar sus acciones legales y públicas.