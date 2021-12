Autoridades de la localidad de San Lorenzo iniciaron este jueves la búsqueda de un niño desaparecido desde el momento en el que se encontró con su madre, que desde hace algunos meses venía cumpliendo con un régimen de visita dispuesto a partir de su divorcio con el padre del chico.



Bejamín, de 8 años, vive con su padre por disposición de "un equipo de niñez", explicó en diálogo con La primera de la tarde (Radio 2) Marcelo Escola, juez de Familia de San Lorenzo.

La madre del niño tenía permitido verlo dos veces por semana y realizar algunas actividades con él desde hace aproximadamente cuatro meses. Para los regímenes de visitas supervisadas, como en este caso, los progenitores del niño o niña lo pueden ver en un salón propio del Juzgado de Familia de San Lorenzo, el cual fue preparado para tal fin.

Dicho salón se usa en situaciones en las que hay problemas que impiden que uno de los progenitores pueda estar en contacto con uno de sus hijos en sus domicilios.

Aparentemente, lo que ocurrió este jueves al mediodía fue que la madre se acercó a buscar a su hijo al Juzgado, habló con la trabajadora social que estaba de turno y le dijo que iban a salir a tomar un helado, tras lo que regresarían alrededor de las 14. Sin embargo, cuando la mujer salió del lugar con Benjamín se subió a un auto en el que además había otra persona y se fueron.

"A eso de las 13:30 horas subió una foto de ella con su hijo" en la que se los puede ver a ambos en el asiento trasero de un auto, dijo Escola. También señaló que se bloquearon "distintos elementos que la madre suele usar" con el fin de que, en caso de que utilice alguno de ellos, sirva para determinar su paradero.

"La madre no retornó y aproximadamente a las tres de la tarde se activaron todos los protocolos de búsqueda y se le dio intervención a la fiscalía", precisó el juez de Familia, agregando que el fiscal Aquiles Balbis quedó a cargo del caso.

También apuntó que establecieron una "comunicación inmediata con el jefe de la Policía de la unidad 17 de San Lorenzo", quien se acercó al tribunal para tomar los datos de los expedientes y con ellos iniciar la búsqueda del niño.

Tras entrevistar a algunos de los familiares del chico desaparecido y de la madre no se pudieron obtener datos sobre su posible paradero, ya que todos dijeron no tener información al respecto. Incluso la actual pareja de la mujer afirmó que no sabía en dónde podía estar y sostuvo que desde hace un tiempo ambos estaban distanciados.

Además, la investigación indica que no habría ningún familiar de la mujer que viva fuera de la localidad, por lo que tampoco se sabe hacia dónde podría haberse ido.

Por estas horas la búsqueda del niño continúa, y el juez Escola pidió la colaboración de cualquier persona que pueda aportar algún dato.