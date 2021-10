“El tren” paró bien en su estación de Barrio Norte

“Gracias por las felicitaciones, pero creo que nos merecíamos un triunfo. No sé si éste, no tuve tiempo de analizar el partido, pero más que nada necesitábamos un triunfo. Se los dije en el vestuario y los chicos cumplieron, había que ganar.

En otros partidos merecíamos más y nos quedamos con las manos vacías.

Con el grupo que tengo, que es bárbaro, fenomenal, siempre predispuestos a la gente le puede gustar si son buenos o malos pero eso a mí no me preocupa. Entrenamos todos los días.

Para nosotros todos los partidos son importantes y cada uno de ahora en más son final y la vamos a preparar como tal y los chicos la van a afrontar como tal y están siempre dispuestos para la planificación que hagamos.

Esperemos que esta racha ahora de triunfos venga para nosotros porque en algunos partidos merecíamos más y nos quedamos sin nada."



Sportsman: Jorge Newbery (VT):

1- Andres Gutiérrez 1- Ramiro Arcondo

2- Máximo Bolognese 2- Matías Poliotto

3- Tomás Teixido 3- Esteban Nieto

4- Guido Carmana 4- Francisco Sogno

5- Juan Doffi 5- Gonzalo Gaetán

6- Tomás Zanotti 6- Nicolás Miscoff

7- Nicolás Crevel 7- Lucas Ferrari

8- Agustín Lombardo 8- Enzo Goya

9- Mauro Curioni 9- Diego González

10- Gerónimo Zanotti 10- Facundo Rossi

11- Baltazar Zanotti 11- Vazquez Ivan

Suplentes Suplentes

12- Emiliano Merciadri 12- Joel Velle

13- Leonel Zuliani 13- Franco Felici

14- Fidel Brahim 14- Franco García

15- Juan Navarro 15- Bernardo Ricart

16- Agustín Sarzano 16- Joaquín Cerda

17- Juan Noca 17- Ulises Peiretti

18- Máximo Gularte

D.T. : Acosta D.T. : Celoria

Árbitro : Pablo Ramírez

Asistentes : Lautaro Favoni – Gustavo Cazino

Amonestados : Jorge Newbery…Ferrari – González

Sportsman…Andrada (ayudante de campo)

Gol : 39 minutos-2do T de penal…..Tomás Zanotti (Sportsman)

Resultado 4ta.división : 2x0 ganó el visitante