Médicos exhaustos imploran por nuevas restricciones para "aliviar" al sector salud

Desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA - seccional Santa Fe) solicitaron nuevas restricciones a la circulación para "aliviar" al sector salud, en el marco de la pandemia por coronavirus.

Pablo Crispo, secretario gremial de AMRA Rosario, reconoció que “la situación es crítica y desde hace varias semanas no hay más camas, y no se pueden agregar más camas. No hay más lugar ni personal para la atención".

"Es una locura. Uno entiende lo complejo de la situación, pero este tipo de medidas aportan muy poco. Rosario tuvo récord de casos hace dos días y liberamos actividades. Que sentido tiene?", aseveró respecto a la apertura de la actividad en gimnasios y locales de fútbol 5.

Además, Crispo propuso que “la alternativa sería volver a una fase realmente estricta, con limitación de la circulación para bajar con la cantidad de casos por una semana o diez días. Generar un alivio en el sector de salud y después retomar”.

Más de 300 mil infectados

El Ministerio de Salud de la provincia brindó el sábado por la tarde el reporte diario respecto de la situación de COVID-19 en el territorio santafesino. Informaron que en las últimas 24 horas se detectaron 2.356 nuevos casos.

De esta manera, la cantidad de infectados en la provincia desde el inicio de la pandemia ascendió a 301.439.