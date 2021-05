El Dr. Costa sobre e la atención Covid: “Si esto aumenta un 10 por ciento más ya no vamos a poder derivar a Venado”

“De Santa Isabel, hay dos personas internadas con comorbilidades en sala UTI del Hospital 'Dr. Gutierrez' con requerimiento de asistencia mecánica respiratoria”, comentó al aire de FM Sonic.

Al día de hoy, la localidad presenta 16 casos activos de coronavirus, de los cuales 12 están aislados en sus domicilios, tres internados en Venado Tuerto y uno en el Hospital “Miguel Rueda”. Y el profesional destacó que se realizan de 10 a 12 testeos diarios.

Ante la consulta de si el nosocomio local podría absorber pacientes de localidades vecinas, Costa mencionó: “Podríamos recibir de Villa Cañás o Teodelina pero éste es el efector más chico de los tres y estamos saturados. Tenemos cuatro camas para Covid y además se atienden otras patologías”. El año pasado “el Hospital absorbió pacientes polivalentes leves desde Venado y liberamos tres camas que eran utilizadas para Covid en esa ciudad”, y a la vez consideró necesario que “la Provincia habilite a sanatorios privados para internación Covid, por ejemplo el de acá tiene ocho camas disponibles y no se utilizan en esta pandemia”.

El “Gutiérrez” saturado

Dado que el efector público de Venado Tuerto es regional, recibe gran cantidad de pacientes de toda la zona e inclusive de otras regiones, el Dr. Costa planteó: “Están al límite de su capacidad, tuve que derivar una paciente con un problema coronario y no había forma de ingresarla a terapia y si esto aumenta un 10 por ciento más ya no vamos a poder derivar”.

En cuanto a la atención de efectores privados en Venado, el profesional también indicó que tienen sus terapias completas ya que tienen una menor capacidad. “Y cuando las clínicas ya no pueden absorber un paciente se lo traslada al Hospital que es el que amortigua la saturación del sector privado. Pero si éste tiene obra social se inicia una deliberación para determinar dónde internarlo”.

Y agregó: “La situación actual me hace acordar al año pasado cuando teníamos en sus domicilios a pacientes con neumonías bilaterales que deberían estar en terapia y se hacia un esfuerzo grande por contenerlos y no saturar nuestro hospital ni el segundo nivel que es Venado Tuerto”.

“El estado provincial debería considerar a la zona sur como de alto riesgo o como hizo en Santa Fe capital que montó un hospital militar para patologías polivalentes frente al Hospital Cullen”, enfatizó.

Vacunas relegadas para los pueblos

El Dr. Costa también hizo mención a la tardanza que tienen en llegar las vacunas contra el Covid-19 a localidades chicas. En Santa Isabel hasta el momento se aplicaron 744 dosis en su mayoría del primer componente. “Los pueblos estamos quedando rezagados, necesitamos unas 1500 vacunas más, es decir unas 50 semanales porque aún tenemos gente de 60 años sin inmunizar y con comorbilidades”.

“La vacuna está pensada en dos dosis y hay gente que no tiene ni la primera y las segundas llegaron para el personal de salud. Creo que el gobierno va a garantizar para la mayoría de las personas una sola dosis”, manifestó.

Por último, alertó sobre la conducta de algunas personas que “son asintomáticas o ocultan síntomas y los enmascara tomando Paracetamol para continuar con sus actividades, y esto explica en parte la explosión de casos en algunas localidades”.