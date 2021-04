Los expertos le recomendaron al Gobierno más restricciones a la circulación

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó el lunes una reunión con el comité de expertos asesores del Gobierno por el coronavirus, quienes se mostraron "preocupados por el comportamiento social" y pidieron medidas más restrictivas de circulación en el AMBA y en las grandes ciudades del país, informaron fuentes oficiales.

La reunión se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno y participaron también la vicejefa de Gabinete, Cecila Todesca Bocco; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Seguridad, Sabina Frederic; del Interior, Eduardo de Pedro, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y los asesores presidenciales Cecilia Nicolini, Alejandro Grimson y Ricardo Forster.

Los 22 expertos, que dialogaron por zoom, coincidieron en que la segunda ola "no es más de lo mismo" y que el escenario "no es igual" al del año pasado porque las nuevas variantes "hicieron estragos" en otros países, al punto de que la consideraron como si fuera "casi una nueva pandemia".

"Si no bajamos la circulación de la gente no vamos a bajar la circulación del virus", remarcaron los epidemiólogos, y manifestaron "mucha preocupación por el comportamiento social", debido a que "no se respetan aforos" en lugares cerrados "ni la suspensión de las reuniones sociales".

En ese marco, pidieron "mayores controles" y "restringir reuniones presenciales", y solicitaron analizar "medidas de cierre por poco tiempo, con principio y final".

Asimismo, recomendaron el recorte de circulación "en el AMBA y en los grandes centros urbanos" y de las actividades recreativas grupales, principalmente en espacios cerrados, y deportes amateurs, indicaron las fuentes.

Las nuevas restricciones aplicadas desde el viernes pasado, tras el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández, "son recientes", y los resultados se verán "después de 10 días", indicaron.

Además dieron el visto bueno para que siga la presencialidad en las escuelas, porque "los contagios no son en los lugares y actividades con protocolos", pero aclararon que para que los establecimientos sigan abiertos "hay que balancear con otras actividades que deben tener restricciones", con "medidas focalizadas".

También destacaron cómo se reforzó el sistema de salud y remarcaron que el año pasado "se hizo un extraordinario esfuerzo y ningún argentino se murió sin tener atención médica".

Tras resaltar el plan de inmunización, dieron un fuerte apoyo a las vacunas, por su eficacia y cobertura, y presagiaron en ese sentido "un horizonte alentador", señalaron las fuentes.

Por el comité de expertos estuvieron, vía zoom, Luis Cámera, médico clínico con orientación en medicina geriátrica; Omar Sued, médico infectólogo, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y director de Investigaciones Clínicas de la Fundación Huésped; María Marta Contrini, presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica; Susana Lloveras, médica infectóloga del Hospital Francisco Javier Muñiz y presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, y Florencia Cahn, médica infectóloga y presidenta de Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.

También estuvieron Elsa Baumeister, jefa del Servicio de Virosis Respiratorias de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Malbrán; Cecilia Freire, del Laboratorio de Neurovirosis del Instituto Malbrán; Gonzalo Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias; Pablo Bonvehí, jefe de la Sección Infectología y Control de Infecciones del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas "Norberto Quirno" (Cemic); Ángela Gentile, infectóloga pediatra y epidemióloga jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Otros expertos presentes en la reunión fueron Eduardo López, médico infectólogo; Tomás Orduna, jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en Hospital de Infecciosas del Hospital Muñiz; Gustavo Lopardo, médico infectólogo y coordinador docente de Fundación Centro de Estudios Infectológicos (Funcei), Pedro Cahn, titular de la fundación Huésped; Mirta Roses, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); Charlotte Russ, médica infectóloga; Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA).

Además, estuvieron Ignacio Maglio, coordinador del Área de Promoción de Derechos de la Fundación Huésped, jefe del Departamento Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz y miembro del Consejo Directivo de la RedBioética de Latinoamérica y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Gabriel Kessler, doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (EHESS), profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.

Completaron la lista de especialistas Silvia Bentolila, gerente de la Cámara de Empresas de Servicios Generales; Juan Piovani, del Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales/Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLP, y Alicia Stolkiner, titular de la cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires.