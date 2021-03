El exintendente de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta, deslizó su intención de ser candidato a senador nacional en las próximas elecciones aunque destacó que prioriza la conformación de un "espacio común".

"Yo puedo ser candidato a senador en las próximas elecciones, hay mucha gente que me lo pide. Pero, por supuesto, yo pongo por delante la conformación de un espacio común. Santa Fe necesita gente que tenga la fuerza y las ganas que la provincia necesita", afirmó en diálogo con Darío Gómez, en Sin Mordaza TV.

A propósito del valor que le otorgaron algunos dirigentes radicales a las propuestas de "frente amplio" que comenzaron a funcionar en el interior de la provincia, el exembajador argentino en Uruguay dijo que "lo que se está haciendo es lo que nosotros proponemos en el orden provincial. Están en un proceso de diálogos, acuerdos entre el Frente Progresista (FPCYS) junto con Cambiemos para ir juntos a las elecciones de 2021. Esto sucede tanto en los lugares donde se gobierna, como en donde son oposición. Allí ven que la oportunidad de juntarse los llevaría a ganar".



Sin embargo, el dirigente radical reconoció: "Me llama la atención que la dirigencia provincial no esté mirando estos acuerdos. Esto no es lo que quieren los dirigentes, es lo que nos pide la gente. La alternativa para ganarle al Kirchnerismo comienza en el 2021, para que en el 2023 todos juntos volvamos a recuperar la provincia".

"Es imprescindible y muy necesario ponerle un freno al kirchnerismo. Yo tengo temores, estoy preocupado porque el Gobierno pone como ejemplo a Formosa y Santiago del Estero, te están diciendo que quieren ese país", aseveró.

Y asimismo manifestó que "están dadas las alternativas para construir en la provincia lo que los santafesinos nos merecemos. Tenemos ventajas competitivas enormes, no podemos estar donde estamos. Me pregunto ¿por qué no tomamos la defensa a ultranza de la división de poderes que levanta cambiemos, y por qué no tomamos las gestiones que el FPCYS realizó en nuestra provincia?. Son compatibles".



Por otro lado, Barletta refirió a los "límites" que plantean algunos dirigentes provincial ante la posible conformación de un "frente amplio", y aseguró que "si uno se aferra de manera dogmática a los principios, después debe hacerse responsable de las consecuencias que pasan por haber hecho eso. Yo defiendo esa ética, pero también está la ética de la responsabilidad".

"Tres grandes listas o frentes sería funcionales al justicialismo. Eso ya lo vivimos, Perotti fue gobernador gracias a eso. Si sumamos los votos del FPCYS y Juntos por el Cambio, Omar Perotti no era gobernador", sentenció.

Finalmente, el extitular de la Municipalidad de Santa Fe dijo que ve "a la gestión del Gobierno provincial con problemas en los temas centrales. En la educación, seguridad, etc. Creo que no vamos a llegar a buen puerto por ese camino, están en el barro de los carpetazos y de las escuchas".