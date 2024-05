Bullrich quiere a Di Zeo afuera de las canchas "para siempre" y él tiene un plan para zafar

La jugada es fuerte: el Ministerio de Seguridad de la Nación quiere a Rafael Di Zeo fuera de las canchas para siempre. Así como se lee. Por eso en el Boletín Oficial de este martes su nombre aparece en letra de molde en la resolución que impondrá derecho de admisión para 57 barras de Boca, pero con un agregado: el impedimento para ingresar a los estadios es por tiempo indeterminado. Es la primera vez en la Argentina que se utiliza esa figura. Patricia Bullrich oficializará la medida en una conferencia de prensa, este martes por la mañana, donde estará acompañada del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el responsable de Seguridad Deportiva de la Nación, Franco Berlín.



La ministro ya le había aplicado prohibición a Di Zeo durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando le sacó la potestad a los clubes y el Ejecutivo se hizo cargo de restringir el acceso a los que consideraba indeseables y tuvieran un proceso judicial. Pero entonces lo sancionó por cuatro años, medida que se renovó durante el mandato de Alberto Fernández como presidente hasta que el líder de La Doce terminó absuelto en las dos causas que tenía en Tribunales: como instigador de un doble homicidio en la interna en 2013 y por encubrimiento agravado. Apenas pasó eso pudo volver a las canchas, en abril de 2023. Pero ahora, Bullrich y Berlín van por más: como lo consideran reincidente, le aplican una sanción inédita.

“El tiempo indeterminado pueden ser tres meses o de por vida. Bueno, nosotros consideramos esta segunda opción porque, con lo ocurrido el otro día en la ruta 9 en la previa de la semifinal contra Estudiantes, se comprueba que no ha cambiado su conducta. Iban todos en un micro con armas cargadas con una cantidad increíble de municiones y con numeración limada, escondidas para no ser ubicadas por las fuerzas y listas para ser utilizadas. El y otras personas ya tuvieron derecho de admisión y pensamos que habían aprendido que el fútbol debe ser una fiesta y no una guerra. Pero parece que no, es algo reiterativo y entonces hay que aplicar directamente la máxima sanción”, le dice Berlín a TyC Sports.



La medida traerá aparejada una respuesta judicial de Di Zeo, ya que su abogado Diego Storto ya planteó que es ilegal porque está imputado y no procesado y la presunción de inocencia debería correr para todas las personas por igual, sea cual fuere el apellido. Además, la figura que se le aplicó divide aguas en Tribunales. La fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, los imputó a todos por tenencia ilegal de arma de fuego compartida, que contempla pena de uno hasta seis años de prisión. Buena parte de la biblioteca dice que es imposible que 58 personas sean los dueños de las armas y que tendrá que descubrir a quién pertenece para deslindar responsabilidades. Otros aseguran que si nadie se hace cargo, corre el delito para el resto. Se verá. Por lo pronto se espera que Di Zeo presente una cautelar en la justicia nacional mientras intenta demostrar su inocencia en los tribunales cordobeses. Igual en el Ministerio dicen que no darán marcha atrás.



“Durante la gestión de Patricia en el gobierno de Macri, todos los barras de Boca fueron a la Justicia con el mismo argumento y perdieron. No vemos por qué ahora los magistrados cambiarían de opinión”, argumentan con optimismo. Y sobre las declaraciones del líder de La Doce sobre que todo fue armado para perjudicarlo, el que responde es Berlín. “Es un disparate. El no tenía impedimento para ingresar a ningún estadio y venía prolijo, por lo que no había motivos para ponerle ninguna restricción. Es más, lideró a la barra en el Superclásico que se jugó en Córdoba sin problemas. A nosotros que se llame Di Zeo o Álvarez nos da lo mismo. El tema es que contra Estudiantes en la requisa que hicimos con Gendarmería y la Policía provincial apareció ese arsenal. Y el programa Traslado Seguro que implementamos es para impedir que eso ocurra. Mirá si pasaban con las armas y las utilizaban, hubiera sido un desastre. Además llevamos más de 78 admisiones de distintos equipos en este tiempo y de Boca es la primera vez. Si el micro estaba limpio, no hubiese ocurrido nada”.

¿Cómo podría Di Zeo zafar de esta situación? Demostrando su inocencia en la fiscalía de Río Segundo. El problema es que la primera versión de que dos barras se habían adjudicado la tenencia de las armas quedó descartada. Porque si bien eso hicieron ante la Policía en plena requisa y después de que Di Zeo discutiera fuerte con dos referentes del grupo de Moreno que eran los que coparon ese micro, en sede judicial cambiaron su versión. Y lo que vale para la Justicia es lo que se dice ante una fiscal. Por eso la tenencia por ahora quedó para los 58 ocupantes del ómnibus.

Y allí no sólo iba el jefe histórico. Lo acompañaba también su mano derecha, Carlos Sebastián Maciel, alias Skeletor, otro que ya había tenido derecho de admisión por distintas causas de violencia en el fútbol y reventa de entradas. Pero la lista de los pasajeros encuentra otras curiosidades ya que son varios los que en algún momento tuvieron restricción para ir a los estadios con medidas de entre seis meses y dos años. Y hay algunos casos extraños como el de Patricio Arizaga. ¿Quién es? Apodado Pachi, supo ser jugador de Estudiantes de La Plata y de varios equipos del Ascenso, después fue ayudante de Daniel el Profe Córdoba cuando dirigió al Pincha y siempre se lo relacionó con la barra del León. Pero esta vez viajaba con La Doce. Alguien que conoce la entraña de ese mundo asegura que Pachi siempre fue hincha de Boca y trabó relación hace tiempo con Di Zeo, por eso estaba en ese micro.

Además, varios de los 57 que cayeron en la requisa ya habían tenido derecho de admisión en otras épocas. En ese grupo están Osvaldo Coria, Gabriel Rosivar, Jorge Garnica, Maximiliano Verón y el ex jugador de fútbol de San Telmo, Franco Palavecino Bataglia, todos integrantes de las facciones de Moreno, Hurlingham y La Matanza de la barra.

Bullrich rompió el silencio tras el derecho de admisión para Di Zeo

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, brindó una conferencia de prensa en la que explicó el proceso de derecho de admisión para Di Zeo y otros 56 barras de Boca. "Los dueños de los micros permitieron esconder las armas. Hubo una decisión concreta de llevar esas armas y embutirlas", afirmó.

A su vez, aseguró que "a dos personas las obligaron a decir que esas armas eran suyas" y que "ante la fiscal no dijeron lo mismo". También agregó que "había un arma que tenía una corredera borrada de la Policía Federal".

"Di Zeo viajaba en el ómnibus, de ahí se fue a una estación de servicio y se rajó, pero sabemos que viajaba ahí", afirmó Bullrich en la conferencia de prensa. Por su parte, Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, agregó que "cuando vio que no iba a poder transar, huyó como rata".

Más adelante, Bullrich explicó que este derecho de admisión "es nacional e internacionales, abarcan las copas" y lanzó una fuerte advertencia a las instituciones del fútbol argentino: "Los clubes que protejan a los barras estarán en contra nuestro y sacaremos una ley"

Qué dice el Boletín Oficial sobre el derecho de admisión a Rafael Di Zeo y los barras de Boca

La resolución 327/2024 del Ministerio de Seguridad, que fue comunicada a través del Boletín Oficial, indica que se le aplicará la “Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo en todo el territorio nacional" a 57 barras barras de Boca, incluyendo a Rafael Di Zeo.

A su vez, explican que la Unidad Judicial de Río Segundo abrió la investigación por "tenencia ilegal de armas de fuego con motivo de un espectáculo deportivo", causa en la que interviene la Fiscalía de Instrucción y Familia, Secretaría N°2 a cargo de la doctora Verónica Gómez.

"La conducta desplegada por los individuos nominados precedentemente es temeraria y violenta los principios de comportamiento en un espectáculo de asistencia masiva, como lo es un encuentro futbolístico, tal como el que enmarca las actuaciones abiertas, y que contraría las normas de seguridad dispuestas para tal evento", expresaron.