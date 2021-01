¿Cuándo te toca? Así es el esquema de vacunación por grupo en Santa Fe

Aunque no estipuló fechas, la funcionaria aclaró cuáles son los grupos prioritarios en el operativo de inoculación y la cantidad de personas que conforman cada porción.

«Para la vacunación, preparado Santa Fe ya está: Hay 140 localidades que tienen freezer y todas las condiciones para aplicar las dosis, pero dependemos de la llegada de las vacunas», indicó la médica, este lunes, en conferencia de prensa.

En el Galpón 17, ubicado en la costanera central de Rosario, la ministra se aplicó la primera dosis de la vacuna Sputnik V y dio detalles del cronograma de vacunación que viene implementando Santa Fe.

Los grupos prioritarios en la provincia serán:

– Trabajadores de Salud (70 mil personas, de las cuales ya se vacunaron 24 mil).

– Efectivos de Seguridad (30 mil agentes).

– Ancianos hospedados en geriátricos y personal de cada lugar (15 mil en total).

– Personal de las Fuerzas Armadas que presta servicio en el territorio provincial (18 mil).

– Docentes y asistentes escolares (90 mil).

– Mayores de 60 años, pero se podría comenzar con los que superen los 70 años (700 mil).

– Personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades (300 mil).

– Luego de respetar este calendario, se vacunará a las personas de entre 18 y 59 años que se inscriban en el padrón de voluntarios.

«Menores de 18 años y embarazadas no van a ser vacunas porque no hay estudios, no quiere decir que la vacuna les haga mal, pero no se sabe todavía», aclaró Martorano.

Respecto al registro para ciudadanos que quieran vacunarse, la ministra dijo: «Ya está desarrollado el software para la vacunación, pero abrirlo ya va a generar mucha ansiedad. Somos muy cuidadosos a la hora de dar fechas, cuando estemos próximos a que pueda comenzar el operativo lo vamos a poner a disposición».

Por último, la médica comentó: «Estamos haciendo estudios en algunos grupos para saber cuántos anticuerpos generaron después de los 21 días y cuántos después de la segunda dosis».