A pesar del acuerdo, el campo mantiene el paro y amenaza con extenderlo

Aún cuando el Gobierno de Alberto Fernández llegó a un acuerdo con los principales actores del sector y rehabilitó parcialmente la exportación de maíz, la Mesa de Enlace de entidades agrarias (integrada por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria, sin la presencia de Coninagro) mantiene este martes por segundo día consecutivo el lock out e incluso amenaza con extenderlo más allá del miércoles cuando vence el plazo previsto inicialmente.









El Anuncio termina en 15s











Así lo advirtió el vicepresidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), Roberto Palomo, quien señaló que evaluaban "extender la medida" más allá del miércoles, cuando concluyen las 72 horas de la protesta.

A pesar del paro ya ingresaron a los puertos más de 3 mil camiones cargados con granos destinados a la comercialización, unos 2 mil más que a esta altura del mes pasado, aunque por debajo de la marca del mismo período de 2019.

Desde la Mesa de Enlace aducen que el nuevo sistema de cupo de 30 mil toneladas no está claro y advierten sobre una posible vuelta de los registros de exportación (ROE) utilizados durante el gobierno de Cristina Kirchner para controlar los niveles de exportación frente al abastecimiento en el mercado interno. Desde el gobierno sin embargo aseguran que se trata de un puente para llegar a marzo, cuando se comienza a vender la próxima cosecha de modo de no desabastecer el mercado interno.

“Lo que necesitamos es la eliminación total. No lo vemos favorable porque consideramos que estamos dentro de una intervención que si hoy son 30 mil toneladas mañana pueden ser 60, 100, lo que quieran”, dijo Jorge Chemes, presidente de CRA.

En esa misma línea Matías de Velazco, titular de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), explicó que "el motivo del paro es el intervencionismo del Gobierno en los mercados, la tendencia a intervenir los mercados y a decir quién sí y quien no. Por eso el paro sigue. Se está buscando consenso pero por ahora el paro sigue. El Estado podría participar en la accesibilidad de los precios para el consumo de otra manera, por ejemplo poniendo menos impuestos, bajando las retenciones. No siempre el productor tiene que poner el hombro, el Estado también puede hacer algo, ¿no?".

El ministerio de Agricultura a cargo de Luis Basterra acordó en la noche del domingo suspender la prohibición de la exportación de maíz que tenía por objetivo garantizar el abastecimiento interno y evitar una disparada en los precios de los alimentos que tienen al maíz y sus derivados como un ingrediente clave. Por eso se acordó con los actores del sector fijar un tope de 30 mil toneladas diarias para la exportación.

A pesar de la marcha atrás Achetoni señaló que la cantidad que la cartera de Agricultura estableció es “equivalente a un buque chico” y por lo tanto se trata de “una medida bastante escasa para resolver el problema". Los números de la Mesa de Enlace dan un total autorizado de casi 1,5 millón de toneladas de maíz para la exportación, a un ritmo de 30 mil toneladas diarias hasta el 1 de marzo. Comparan ese número con las 10 millones de toneladas que supuestamente hay en el mercado interno, entre la campaña 2019/20 y el stock acumulado. Sin embargo, la cuenta queda más cerca en relación a los 4 millones de toneladas previstas originalmente para exportar y que todavía no se vendieron al exterior.



Temas

Campo Maíz Lock Out Exportaciones ROE Luis Basterra Mesa de Enlace

Comentarios































Arranca el lockout por 72 horas de tres entidades del campo



10 de enero de 2021



El cese de comercialización de granos rige desde las 0 de este lunes. Coninagro no adhirió a la medida de la SRA, CRA y Federación Agraria.

La Comisión de Enlace ratificó el lockout por 72 horas desde este lunes, contra el cierre temporal de las exportaciones de maíz. La Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Federación Agraria -Coninagro no adhirió- impulsan la medida, durante la cual no habrá comercialización de granos, desde el primer minuto del lunes y hasta la medianoche del miércoles.

"Apelamos a la responsabilidad y solidaridad de los productores para que la medida sea una llamado de atención", indicó la Comisión de Enlace.

Destacó la necesidad de difundir "el malestar que existe en el campo producto de una suma de decisiones del Gobierno que se vienen acumulando desde el año pasado y que deterioran el potencial productivo del campo".

Sobre la divergencia de Coninagro, indicaron que los integrantes de la Comisión de Enlace vienen "trabajando hace muchos años en los consensos de nuestras entidades, pero también supimos respetar las diferencias que pudieran surgir en la toma de decisiones para manifestar el descontento hacia medidas desfavorables para el sector agropecuario".

"Queremos que se visualice que el cierre de exportaciones del maíz y las otras decisiones desfavorables que afectan la producción del campo argentino, también deterioran el futuro del país", advirtieron.

La Comisión de Enlace aclaró que la medida no incluirá cortes de ruta ni marchas de protesta.