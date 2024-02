Bullrich: “Todos sabemos que en la Argentina hay curro para todo”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lamentó el fracaso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados y se quejó de que “en la Argentina hay curro para todo”, por lo cual pidió “animarse a dar el paso del cambio”.

“La Argentina pierde tiempo, posibilidades de un cambio serio. Se está discutiendo hasta dónde puede uno trabajar un mes y medio en el Congreso para llegar a un acuerdo y cuando uno está en la banca todo eso se echa para atrás”, sostuvo la funcionaria nacional.

En declaraciones a Arizona, el programa que conduce Ari Paluch en Rock and Pop, la integrante del Gabinete “se defienden intereses de cualquier manera”.

“Todos sabemos que en la Argentina hay curro para todo, atrás de cada palabra de defensa de determinados valores se esconde el ´a mí no me toques ésto´. Así no cambia el país”, lanzó la referente del PRO.

Y continuó: “Cambia el país o los argentinos vamos a seguir viviendo en medio del desastre económico, social, educativo, una crisis terminal en todo. ¿Queremos seguir viviendo así o nos animamos a cambiar? Hay que animarse a dar ese paso del cambio”.

Luego del tropiezo del Gobierno en el Congreso, apuntó contra los sectores que “están intentado que la Argentina no cambie nunca”.

Consultada sobre el proyecto presentado por el diputado nacional Gerardo Milman para llamar a una consulta popular respecto a la Ley Ómnibus, la titular de la cartera policial indicó: "Es una decisión de un diputado de poner sobre la mesa un debate, decir ´si no quieren ir por el Congreso, vamos por la gente´".

Además, rechazó las acusaciones que recibió por los elementos que utilizan los uniformados a la hora de aplicar el protocolo antipiquetes: "El gas pimienta que usan las Fuerzas de Seguridad está absolutamente permitido. La capacidad de inventiva que se tiene es increíble".

“Inventan cosas para tratar de sacarte de lo central”, subrayó Bullrich, respecto a los cuestionamientos de parte de organismos de derechos humanos.

“Los argentinos no aguantaban más ésto, volver atrás”, remarcó, en alusión a los cortes de calles.

Por otra parte, Bullrich advirtió que "las Fuerzas de Seguridad en una cantidad de lugares del país hoy están total y absolutamente indefensas" y anticipó que los uniformados “van a poder volver a usar el arma en zonas de frontera”.