Demoras en las restricciones nocturnas: el DNU no figura en boletín oficial

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecerá restricciones nocturnas para contener el rebrote de casos de coronavirus no fue publicado en la edición del Boletín Oficial de hoy, pese a que el Gobierno había asegurado que comenzaría a regir durante la jornada.

«Las medidas van a estar esta tarde definidas. Se están redactando en este momento. Y van a estar publicadas mañana, cuando van a empezar a regir», había asegurado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el jueves al mediodía durante un acto en la sede del Instituto Malbrán.

Sin embargo, pasada la medianoche, con la publicación del Boletín Oficial de este viernes se pudo comprobar que no se incluyó el DNU.

Luego de que se confirmara que se avanzaría en el establecimiento de restricciones nocturnas desde las 23:00 hasta las 5:00, algunos distritos, como Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, anunciaron que no iban a adherir a la medida. .

El objetivo de esta nueva restricción es contener el incremento en los casos de coronavirus que se registraron en las últimas semanas, tras haber logrado una baja considerable.