Los municipales rechazaron el ofrecimiento salarial y esperan una nueva propuesta

Los municipales de toda la provincia rechazaron el ofrecimiento de recomposición salarial ofrecido por el gobierno provincial y emplazaron a intendentes y presidentes comunales a presentar una nueva propuesta para este miércoles.

Así lo informó la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) luego del plenario del que participaron representantes de 40 gremios.

Desde la Federación aseguran que “la propuesta que han hecho pública los intendentes y presidentes comunales hubiera sido considerada favorablemente, pero lo que trasciende por estas horas en distintos medios no responde a la oferta recibida por Festram”.

En un comunicado, el sindicato expresó que “esta acción de publicar y difundir falsas proposiciones de política salarial sólo ha llevado confusión entre los trabajadores, intentando desprestigiar el ámbito de negociación paritaria y poner en duda el accionar de la representación sindical. Por lo expuesto, invitamos a los intendentes a formalizar la misma propuesta que dejan trascender por los medios públicos, en favor de la necesaria buena fe, base fundamental de la negociación colectiva”.

Asimismo, Festram remarcó que “al no impactar en los adicionales y suplementos, la verdadera propuesta formulada por los jefes comunales lleva un aumento real de bolsillo, inferior a las sumas fijas no remunerativas y no bonificables, rechazadas las mismas de plano desde un primer momento, no sólo por insuficiente, sino también porque no alcanzan en su totalidad a jubilados y pensionados, ni a trabajadores contratados y eventuales”.

La agrupación de sindicatos anunció que este jueves tomarán una resolución definitiva sobre la forma de continuar en las negociaciones, “atento a que la mayoría de los municipios y comunas no abonaron a su personal el Bono COVID-19, ni la suma otorgada unilateralmente por el Gobierno de la Provincia. Asimismo, siguen sin respuestas los reclamos de asignaciones familiares y la conformación de los Comités Mixtos de Salud Laboral, lo que está abriendo las puertas a un contagio exponencial del coronavirus entre los trabajadores”.

Frente a ello, “tanto la actividad comercial como de entretenimiento han sido ampliadas, generando así mayores riesgos de trabajo en el sector lo que, acompañado con la caída del salario real, en corto plazo hará eclosión con la dramática caída en los niveles de ingresos por debajo de la línea de pobreza. Hacemos responsables tanto a los Intendentes y Presidentes Comunales, como al Gobierno de la Provincia sobre las consecuencias irreversibles que tendrá este daño al sector social más desprotegido en la lucha contra la pandemia”, agrega el comunicado.

Para Festram “la política de ajuste sobre el poder adquisitivo del salario, pondrá en riesgo la capacidad de atenuar los efectos de la pandemia y la normal prestación de servicios públicos esenciales”.

Finalmente, el sindicato indicó que “el plenario del jueves será determinante en sus decisiones, sino se alcanza un acuerdo similar al que los intendentes han hecho público por los medios de comunicación pero que nunca ofrecieron a la representación sindical”.