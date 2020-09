El Gobierno anunciará nuevas medidas para tranquilizar a los mercados

En medio de días muy agitados para la economía argentina, en los que el endurecimiento de los controles de cambios impactaron en los dólares alternativos –también en bonos y acciones–, con un virtual feriado bancario para la operatoria con divisas y en los que los rumores sobre enroques y hasta renuncias de funcionarios estuvieron a la orden del día, el Gobierno trabaja en un nuevo paquete de medidas. Se anunciarán esta semana e incluirían más modificaciones cambiarias y beneficios para sectores que Alberto Fernández considera estratégicos, como el campo, la energía y la minería.

De todo eso se habló este fin de semana en la Quinta de Olivos, en medio de la lluvia.

La reunión fue el sábado por la tarde. Estuvieron presentes Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Cecilia Todesca, Martín Guzmán, Felipe Solá, Matías Kulfas, Miguel Pesce y Gustavo Béliz. La cumbre duró más de tres horas y se hizo en el quincho de la quinta presidencial. El clima fue distendido, y hasta hubo bromas por alguna salpicadura con los carritos de golf en los que se trasladó a los funcionarios por los caminos de la residencia presidencial. Sirvieron té, café y agua mineral.

Según pudo saber Infobae, no hubo mini cumbre a solas entre Guzmán y Pesce. “No se dio, y no la buscaron”, explicaron las fuentes. Así, continuaría la tensión entre ellos luego de las medidas de la semana pasada. Guzmán lo desmiente en público, lo hizo en este medio el miércoles pasado, pero el clima entre ambos no sería el mejor.

“Las medidas que se anunciaron fueron absolutamente consensuadas. El Banco Central es el organismo competente y las anunció con el aval de Economía. Como en todo proceso de toma de decisiones, hay un espacio de reflexión y en algún lugar convergen los puntos de vista. Está bien que sea así”, dijo el ministro de Economía.

Solá, quien no participa habitualmente de estos encuentros, estuvo presente porque Fernández apuesta a que una de las claves de la economía local post pandemia será conectar más al comercio exterior con la macroeconomía.

Miguel Pesce, presidente del Banco CentralLas medidas que se anunciarán por estas horas tienen tres ejes: el cambiario, el agro y la minería y la energía. O el impacto del primero en esos sectores.

En primer término se espera una reunión del directorio del Banco Central de la que saldrán detalles sobre cómo se va a manejar la política monetaria. Eso es igual a más anuncios. Se va a oficializar a través de un comunicado que ya está escrito, o al menos en sus lineamientos generales, según detallaron desde despachos oficiales. O sea, no se espera un anuncio en conferencia de prensa o similar. Además, es más que probable que no se llegue a la habitual reunión del jueves de Pesce y sus directores. ¿Este mismo lunes? Hasta la noche del domingo no había aún detalles.

En esa comunicación del Central podría especificarse que algunos sectores tengan un tratamiento diferencial en cuanto al impacto de los anuncios de la semana pasada. ¿Qué puedan pagar sus deudas en el exterior con un esquema diferencial y no accediendo sólo al 40% de los dólares para cancelarla? Es una de las alternativas.

Dos de esos sectores serían energía y minería. “Lo que se busca es brindar reglas de juego que impidan que esas industrias queden dañadas por el esquema de regulaciones cambiarias”, detallaron fuentes oficiales. En Olivos preocupa un dato contundente: la cantidad de pozos que dejaron de funcionar en Vaca Muerta.

Finalmente, esta semana que comienza se anunciaría también el Fondo de Compensación para el sector agrícola, algo que estaba establecido en la Ley de solidaridad social y reactivación productiva. Básicamente, ayuda a los pequeños productores a los que les llegará parte de lo recaudado por la suba de las retenciones a la soja, que saltaron de 30 a 33 por ciento, con el paquete pre-pandemia que anunció al Gobierno a poco asumir.

En el Gobierno estiman que aún podrían liquidarse este año exportaciones del agro por unos USD 7.000 millonesLa brecha cambiaria que fue protagonista estos últimos días, por ensancharse y achicarse luego de los anuncios, es mucho más pronunciada cuando se mira al campo, que recibe un dólar que ronda los 50 pesos. En el Gobierno estiman que aún podrían liquidarse este año exportaciones del agro por unos USD 7.000 millones.

Además de los anuncios en puerta, el Gobierno espera que la calma llegue también con el fin del “feriado cambiario”. Desde hoy y al cabo de un fin de semana en que estuvieron trabajando en sus sistemas informáticos, la mayoría de los bancos volverá a vender la cuota de hasta 200 dólares “solidarios” mensuales a través de los sistemas de home banking y de banca móvil.

Campo

Este fin de semana, Infobae dio detalles del borrador que el flamante Consejo Agroindustrial, conformado por más de 50 entidades de la cadena sectorial, le planteó al Gobierno: para 2026 se podría registrar un incremento de casi 15.000 millones de dólares en exportaciones anuales y se generarían más de 500 mil nuevos puestos de trabajo en las diferentes cadenas. Para eso, Fernández tiene que asegurar una reducción gradual de las retenciones. Parte de los anuncios podría ir en ese sentido, o al menos dejar un camino liberado para que eso suceda.

¿Qué pidió el campo? Qué las alícuotas del complejo sojero deberán tener un cronograma de reducción tendiente a llegar al 15% a partir del quinto año (2026), y se deberá establecer posteriormente un esquema de reducción tendiente a llegar a 0%. Los demás productos deberán llegar a 0% en un plazo no mayor a los diez años (2030). También retenciones del 0% para las economías regionales, bienes tecnológicos y servicios agropecuarios y agroindustriales, que la carne y subproductos de la pesca no superen el 5% y los cereales no más del 8%. En el caso de la soja, la propuesta del Consejo consiste en retenciones que no superen el 25%, con menores alícuotas para granos diferenciados y manufacturas derivadas.

La semana empieza movida para el campo: una medida de fuerza de los recibidores de granos afectará a los puertos exportadores en un momento crítico. Durará un día y frenará las exportaciones y el ingreso de dólares.

¿Fue la única reunión en Olivos en este fin de semana lluvioso? No. Además de la cumbre con el gabinete económico, el Presidente se habría reunido también con Roberto Lavagna. En esa mesa, los temas habrían sido la reforma judicial, con la que el ex ministro de Economía y candidato presidencial no está de acuerdo, y el impuesto a la riqueza, con el que tampoco comulga, pero podría dar el “ok” para que sus legisladores apoyen el trámite parlamentario.