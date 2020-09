Sergio Berni: “Integrantes de nuestro gobierno promueven la toma de tierras”

En declaraciones explosivas, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pateó el tablero este miércoles y advirtió que detrás de la toma de tierras hay miembros de su propio espacio político. «Integrantes del Frente de Todos, de nuestro gobierno, promueven la toma de tierras”, disparó el funcionario bonaerense. Y agregó: «No creo en el peronismo de los planes sociales».

Como si fuera poco, en una entrevista en A24, Berni no dudó en acusar por las usurpaciones al secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, Fernando «Chino» Navarro. «No lo digo yo, es lo que dicen en el territorio. Si mañana me tengo que ir, me voy. Me banco la que venga», alertó. También mencionó a Emilio Pérsico.

Berni fue contundente al apuntar contra los dirigentes del Evita. «No creo en el peronismo de los planes sociales, ni en el negocio de los planes sociales. Tenemos que desactivar los planes que se profundizaron en estos últimos años», disparó.

El ministro de Kicillof reforzó la idea de que «utilizan a gente inocente para cometer delito, que termina siendo grandes negocios para unos pocos», aunque consideró que existe una necesidad legítima que es la falta habitacional.

Según explicó detrás de una toma de tierras existen abogados, contadores, barrabravas que «utilizan la desesperación de la gente de tener un techo». Explicó que los dejan viviendo durante una semana «entre cuatro paredes de nylon» y después los echan y se quedan con los terrenos.

Además, Berni ratificó que la toma de tierras «es un delito» y que quienes lo hacen «van a ir presos», con lo que intenta diferenciarse de la postura adoptada por su par nacional Sabina Frederic.

El ministro bonaerense habló de fuego amigo y lanzó que «hay muchos en la política que hacen silencio de radio y no pueden sostener sus dichos. Siempre fui coherente con mis pensamientos, cueste lo que me cueste, no soy hipócrita».

«Nuestra función no es interpretar el código, es hacer cumplir la ley. Más allá de que soy abogado, uno debe actuar como ministro de Seguridad y nuestra función es hacer cumplir las normas», indicó. Y profundizó: «En julio y agosto tuvimos 268 detenidos por intentar tomar tierras».

«Si hay algo que dejó claro la pandemia es el déficit habitacional y las condiciones de hacinamiento en la que viven casi el 60% del conurbano», contextualizó.

Pero el sainete no terminó allí. El propio Navarro levantó el teléfono y se cruzó al aire con Berni. En su intervención, sostuvo que la situación se resuelve “dialogando” y no “haciéndose el guapo, no con una topadora y la guardia de infantería”.

Respecto de la acusación de Berni -a quien dijo apreciar y respetar-, Navarro sugirió que la presente en la Justicia. “Y si Sergio Berni, a quien aprecio y respeto, actúa como corresponde, tiene que denunciarme a mí y a Emilio Pérsico en la justicia y aportar las pruebas ya que él dice que somos instigadores de la toma”.

El cruce completo

– Fernando Navarro: La mano dura, la actitud bravucona, el hacerse el guapo, la guardia de infantería no es para resolver el problema de gente que está desesperada, con hambre, sin trabajo y sin tierra, y que ahora vamos a castigar. Eso no es peronismo, eso no es ser un buen cristiano, eso no es ser una persona de bien.

– Sergio Berni: La Justicia es la que investiga. Nosotros sabemos lo que pasa en la calle. Esto no es ni la guardia de infantería, ni palos ni nada. Los ciudadanos que toman tienen derecho a una vivienda digna que nadie se las niega y lo veo al gobernador ocupándose permanentemente para ver cómo abrir un paraguas protector para toda la gente que no tiene techo y que viven en condiciones totalmente infrahumanas, pero un problema humanitario no se resuelve a través de una acción delictiva. Hay mucha de los movimientos sociales, del Movimiento Evita, y me hago cargo de lo que digo. Lo que digo acá es lo que pasa en los barrios. La Justicia investigará, ojalá que cuando investigue lo haga con la profundidad que lo tiene que hacer y que no pase como pasó con el Indoamericano, donde todos pudimos rearmar lo que pasó y la Justicia lo dejó en la nada. La necesidad real, palpable, urgente, que duele, nunca puede avanzar sobre los derechos de los demás. Necesita soluciones lícitas, ni ilícitas porque no solucionan el problema sino que lo agravan.

– Fernando Navarro: Una toma es ilegal, si hay algún dirigente que lucra con la necesidad de la gente tiene que ir preso. Pero si hay una toma que se produjo, no se resuelve con topadora y fuerzas de infantería o sacándole los beneficios sociales. Se resuelve dialogando. Esto tiene que ser un acuerdo, consenso, tiempo y misericordia. Si el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dice que somos responsables tiene que ir a la Justicia. No se hace política solamente en la televisión, tiene que ir a decir que Emilio Pérsico y Fernando Navarro, conocido como el Chino, tienen responsabilidad y aportar sus pruebas. Si no, es un charlatán de feria. Yo voy a ir a la Justicia para pedir que nos investiguen a Pérsico y a mi. Después, si hay organizaciones sociales, veremos por que hay organizaciones sociales. Si están porque son delincuentes o si son solidarios.

– Sergio Berni: ¿Hay si o no?

– Fernando Navarro: No lo sé.

– Sergio Berni: Recién dijiste que sí.

– Fernando Navarro: Si hay, en términos potencial, si las hay se verá si lo hacen porque son delincuentes o por un compromiso social. Somos dos personas que somos funcionarios. Yo no impulsé ninguna toma, al contrario, cuando hubo alguna en mi distrito me oponía. Ahora, que mañana me denuncie. Sigo teniendo afecto por Sergio porque me ayudó en épocas difíciles pero lamento que tome actitudes de decir cosas sin ninguna prueba, creo que se fue de boca, espero que se rectifique sino que falla a la Justicia.

– Sergio Berni: Me banco lo que digo, las cosas que digo no las digo porque sí. Tenemos más de 800 detenidos.

– Fernando Navarro: Es un disparate Sergio, si vos nos conocés.

– Sergio Berni: Por eso, porque te conozco.

– Fernando Navarro: Un abrazo y lamento que hayas elegido ese camino para hacer política.

Interna al rojo vivo

En otro tramo de la entrevista, Berni reconoció sus intenciones de competir con lista propia en las elecciones del PJ nacional, y no descartó encabezar la nómina como candidato.

«Vamos a presentar una lista para el Partido Justicialista y después determinaremos quién la conduce», sostuvo, aunque no descartó encabezar la lista. «Eso lo vamos definir entre todos los compañeros en el espacio que se ha conformado en los últimos 20 días», contó.

«El derecho a la vida y a la libertad son innegociables»

Más temprano, Berni había subido a sus redes otro video con tono de campaña política, también con foco en la toma de tierras. Lo hizo horas después de que se confirmaran los restos de Facundo Astudillo Castro, el joven que estaba desaparecido desde el 30 de abril en Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. Por este crimen se está investigando a la policía bonaerense.

«El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son innegociables», escribió el ministro de Seguridad de la PBA junto a los hashtags «#ToleranciaCero #GestionBasadaEnHechosReales».

El tuit de Berni está acompañado de un video de 29 segundos que señala sobre la toma de tierras, tema que se instaló en la agenda política durante las últimas semanas: «En lo que va de 2020 desalojamos 868 tomas de terrenos y fueron presas 524 personas. Seguimos firmes».

Luego el spot presenta el fragmento de un discurso de Sergio Berni a quien se lo escucha decir: «En esta provincia el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada son innegociables».

El video -con música de película- concluye: «La usurpación de terrenos es un delito y, en esta Provincia, Tolerancia 0 al delito».