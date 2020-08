Preocupación en Cañada de Ucle: dio positivo de coronavirus el único médico del pueblo

Se trata del médico del pueblo, Marcelo Palou quien está al frente del Servicio de Atención Comunitaria (Samco) de la pequeña localidad de alrededor de mil habitantes y ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Firmat. Esta mañana se hicieron 10 hisopados y se esperan que en las próximas horas estén los resultados.

En su cuenta de Facebook el médico escribió; “Como ya todos saben soy (+)para covid 19. Quiero en primer lugar llevar tranquilidad a toda mi gente. En el día de la fecha, y gracias al presidente comunal (el demócrata progresista) Orlando Pruzzo se van a hisopar 10 personas que fueron contactos estrechos. Pido solo respeto tranquilidad.. sabia que me podía pasar pero no me lo esperaba. Sigan cuidándose”.

La noticia fue un baldazo de agua fría en la pequeña comunidad ya que se trata del primer caso del pueblo y “encima es del médico del pueblo que está en contacto con casi todos nosotros”, contó un vecino que prefirió el anonimato.

Fue tal la desesperación de Orlando Pruzzo que el mismo dijo que iba a afrontar los costos del hisopado para diez personas “para no tener que esperar los análisis de la provincia que son gratuitos pero hay demora en la entrega de los resultados”, dijo este mediodía a la señal de cable de Firmat, Televisión Digital Codificada (TDC).

Es que los test provinciales que se envían al Cemar demoran más de 48 horas. En cambio los privados que se realizan en dos laboratorios autorizados de Venado Tuerto, demoran algunas horas en saberse el resultado. Eso sí, cada test cueste entre 4 y 5 mil pesos.

Contagio

Visiblemente apesadumbrado el médico firmatense pero que trabaja en Cañada del Ucle dijo que “siempre pensamos a mí no me va a tocar; yo soy sano, joven y me cuido, me se cuidar. Y un día por un descuido por pensar más en el otro que en uno mismo nos dicen sos COVID19 +”, escribió en su cuenta de Facebook.

Luego agregó Palou ; “Y ahí te planteas ¿ Por qué a mí ? Yo diría por qué no a vos si estuviste frente a frente con el virus. Si sos capaz de dar tu vida por el otro. Si no te quedaste en tu casa criticando, enojado. Puteando”. El médico contó en TDC que también tiene un consultorio en la ciudad de Firmat y que estuvo atendiendo hasta hace unos días allí por lo que se encendió la alarma por el posible contacto estrecho que haya podido tener con diferentes empleados o pacientes.

Nota de Carlos Barbarich/ La Capital