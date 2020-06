Alberto Fernández anunciará este jueves la extensión de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández decidió adelantar el anuncio que suele hacer los fines de semana y esta vez confirmará la extensión de la cuarentena este jueves. El anuncio será posiblemente en un formato similar al de las últimas conferencias de prensa sobre el tema, antes de viajar a La Pampa y Neuquén, como parte de la gira que está realizando por el país.





Según trascendió, la cuarentena se extendería hasta el 21 de junio. La ronda de consultas, en las que estarán presente el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continuará el jueves por la mañana con la ya habitual foto de Fernández junto a los infectólogos y especialistas. Y a las 19 será el encuentro con los medios para explicar qué se resolvió. Así lo confirmaron medios nacionales este miércoles a la tarde.



El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, autorizó un pedido del gobernador de Santa Fe Omar Perotti para autorizar actividades deportivas sin contacto físico y reuniones familiares de hasta 10 personas. En ese paquete estaba la apertura de bares y restaurantes con ocupación de hasta el 50%. Cafiero lo desechó, pero se volverá a remitir el pedido de habilitación de esta actividad con la modalidad de reserva previa.



En diálogo con Aire de Santa Fe, el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Rubén Michlig, confirmó que en las próximas horas un nuevo decreto provincial habilitará para Gran Santa Fe y Gran Rosario, a partir de los permisos nacionales, el trabajo de empleadas domésticas, la modalidad “para llevar” ("take away") en locales gastronómicos, de compra previa y retiro en comercios minoristas de centros comerciales ("pick up") y administraciones de instituciones sindicales, políticas, deportivas, educativas y obras sociales. El funcionario dijo que los aglomerados estarán "en equilibrio" con el resto de la provincia donde ya estaban autorizadas estas actividades con determinadas limitaciones, como ser por ejemplo el cumplimiento de medidas sanitarias o el no uso del transporte público para las domésticas.