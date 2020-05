Un buque carguero que zarpó de Buenos Aires está aislado en un puerto de Brasil con 14 de sus 21 tripulantes infectados

Todas las alarmas del sector portuario y marítimo nacional se activaron en las primeras horas de la mañana de hoy, cuando desde el puerto de Santos, Brasil, se informó que la Agencia Sanitaria de ese país confirmó que un buque mercante procedente del puerto de Buenos Aires había sido aislado e impedido de operar ya que 14 de los 21 tripulantes fueron diagnosticados con coronavirus.

Se trata del Log-In Jatobá, un portacontenedores de bandera brasileña que operó en una de las terminales del puerto metropolitano entre el 3 y el 5 de mayo. Los cuatro prácticos argentinos que participaron en sus maniobras de entrada y salida de puerto ya están aislados y por lo menos uno presentaría síntomas compatibles con COVID-19.

La nave en cuestión, cuyos tripulantes son todos de nacionalidad brasileña, había zarpado el 5 de mayo de la terminal portuaria TRP, que no solo opera buques cargueros, también lo hace con barcos de pasajeros que arriban al país. El Log-In Jatobá suele realizar una línea fija entre Brasil y Argentina.







Funcionarios del Puerto de Buenos Aires manifestaron a Infobae que se encuentran recabando información por parte de las autoridades del país vecino para clarificar la situación.

“La terminal TRP, por expresas directivas de AGP, cuenta con un rígido protocolo sanitario. El personal tiene estrictamente prohibido el contacto con las tripulaciones de los buques extranjeros y en este momento se está efectuando el control sanitario de todo el personal potencialmente en riesgo de haber tenido algún tipo de exposición al virus por cumplir alguna tarea en este barco. Hasta el presente no registramos antecedentes de casos positivos en el sector, pero considerando que el buque zarpó hace diez días de Buenos Aires, se van extremar todas las medidas sanitarias correspondientes”, detallaron a Infobae funcionarios del Puerto de Buenos Aires.

En diálogo con Infobae, uno de los mayores referentes de los prácticos argentinos (profesionales que asesoran a los capitanes para la navegación de sus buques en canales y el amarre en los puertos) indicó que la situación es gravísima. “Brasil no está realizando ninguna de las medidas de control de las tripulaciones que embarcan en sus buques y, si bien en Argentina hemos tomado recaudos y dotado de elementos de seguridad a nuestros prácticos, el buque en sí mismo es un espacio confinado, siempre hay un intercambio, un papel que firmar, el práctico tiene necesidad de utilizar los sanitarios de la nave y luego por mucho que se minimice el contacto de la tripulación con el personal portuario, este siempre va a existir por la naturaleza propia de la operatoria de carga y descarga”.





“Es muy importante que las autoridades sanitarias nacionales entiendan que así como se incrementaron fuertemente los controles sobre los aeropuertos, las terminales portuarias son una vía de ingreso formidable para el virus, sobre todo en lo que respecta al tráfico con Brasil, ya que a diferencia de lo que ocurre con un buque que viene de Asia o Europa, la navegación entre Brasil y Argentina insume no más de 3 o 4 días y no hay tiempo para considerar que las tripulaciones cumplieron de hecho una cuarentena en alta mar”, sostienen los portuarios.

De todas formas, los portuarios reclaman que aún no se aplicaron medidas concretas respecto de un incremento de controles para los buques procedentes del país vecino, pero voceros del practicaje han adelantado que este hecho debe marcar un punto de inflexión en el tratamiento sanitario de estas naves.

“Un práctico al terminar de trabajar se va a su casa, lo mismo hace el personal de Aduana, de Prefectura, los estibadores y tantos otros que trabajan en los puertos. No podemos seguir manejando esta situación como si no pasara nada, lamentablemente Brasil se ha transformado en una bomba de tiempo. De no tomarse medidas a tiempo, estamos en serio riesgo”, sostienen referentes de los prácticos.





Si en algo coinciden los funcionarios públicos y los profesionales de la navegación consultados por Infobae es en afirmar rotundamente la responsabilidad que les cabe a las autoridades brasileñas en todo lo atinente al control sanitario de sus tripulaciones marítimas. “Argentina tiene prácticamente prohibido el recambio de tripulaciones en puerto, somete a los marinos a rígidos controles sanitarios y elevó al máximo las restricciones de circulación en torno a terminales portuarias. Brasil por el contrario permite que marinos de todos los rincones del mundo interactúen en los puertos, no restringe la circulación de estos por las ciudades portuarias y no realiza controles sanitarios. No podemos detener el flujo comercial con Brasil, pero debemos exigir que se pongan a la altura de las circunstancias”, indican funcionarios portuarios.