Positivo de Covid-19 en Sancti Spíritu.

“Nunca sospeché tener Coronavirus, el martes pasado me desperté febril y con vómitos. Fui al Hospital en la misma madrugada y por pertenecer al Área de Acción Social y Salud se activó el protocolo.” menciona que además esos días tuvo migrañas y dolores musculares.



“En el Hospital me dejan aislada hasta las 10 hs. me pasan suero, me bajan la fiebre, me estabilizan y me vuelvo a casa sabiendo que el miércoles me realizan el hisopado. No volví a levantar fiebre ni presentar síntomas de vómito. El jueves a la noche me llegan los resultados de Covid positivo.”



Deolinda menciona que se sentía como con un ataque de hígado, descompuesta pero sin fiebre ni vómitos después de acudir al Hospital.



El jueves a la noche desde el Hospital de Venado Tuerto le llegaron los resultados del hisopado dando positivo. “No lo podía creer, pedí que me hagan otro hisopado y me dijeron que en el resultado positivo no hay margen de error.” Cuenta además el desarrollo del mismo “Es un poco invasivo, son cotonetes grandes que introducen uno en cada fosa nasal y otro en la garganta.”

“Tuve que presentar una lista de todas las personas con las que estuve en contacto desde 48 hs. antes de presentar la fiebre. Con mi marido estuvimos compartiendo el mate hasta el lunes a la noche, tuve contacto con mis hijas, con mis compañeras de trabajo, personal que había estado en el comercio (sin contacto directo).”



Se realizó una lista de 25 personas que estuvieron en contacto, se hisoparon y todos los resultados fueron negativos.



Durante todo este momento Deolinda permaneció aislada en su habitación saliendo solamente al baño.



Ante la sorpresa de los resultados negativos de todas las personas que estuvieron en contacto con la paciente positiva se realizó una reunión de personal de salud, presentes el infectólogo y el fiscal y deciden que se le realizará otro hisopado a Deolinda el lunes que viene. “Me dio mucha desesperación, solamente queria saber si lo tenía o hubo un error. Solicito tener un hisopado en forma privada,que yo me hacía cargo de los gastos pero necesitaba saber de forma urgente qué estaba pasando conmigo.”



Desde el Hospital de Sancti Spiritu se lleva a Deolinda al Laboratorio a Venado Tuerto a realizar el hisopado y esa misma tarde llega el resultado negativo. “La noticia fue una alegría muy grande pero ¿Cómo podía ser si 5 días antes me había dado positivo?”



“No se sabe cuando tiempo hace que yo tengo el virus. Me dijeron que es por la carga viral baja que el resultado es negativo ahora, en el momento que yo me la hice el virus estaba presente porque el resultado fue positivo, seguramente me lo pasó una persona asintomática pero no se sabe cuando. El 80% de la población transita el virus de manera asintomática, el problema que tenemos es con la gente grande.”



El lunes Deolinda Lucero tendrá que realizarse otro hisopado porque al entrar de manera estatal el Gobierno dispone que a los 10 días de hisopar a un paciente con resultados positivos de Covid- 19 ebe rehisoparse. Si ese resultado es negativo se le dará el alta.



Además mencionó que en un futuro se podrá realizar un estudio de anticuerpos para saber si fue portadora del virus.



Fuente FmSonic, Oscar Andrés Canavese. informe José Juárez