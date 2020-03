Primer caso de coronavirus en Venado Tuerto

Marcelo Soria, hijo de la señora de 72 años que dio positivo de coronavirus convirtiéndose en el primer caso en Venado Tuerto habló con LT29 (AM 1460) y dio detalles del caso que tiene bajo una gran conmoción a toda la ciudad. Este joven vive en Alemania y explicó la situación.

"Hay gente malintencionada, o mal informada que genera un poco de miedo", comenzó relatando el joven para luego explicar: "Yo vengo desde hace muchos años con delegaciones alemanas a Argentina. Es el caso de ahora; una delegación de 20 personas que son bailarines de tango. Llegaron a Argentina el día 26 de febrero".

Más adelante Marcelo Soria agregó: "Yo estuve en Venado Tuerto un día y luego regrese a esperar a esta gente que llegó a Buenos Aires. De esta gente alemana ya no había casi nadie; solo se habían quedado cuatro o cinco hasta el día sábado 14 (de marzo). Mi mamá fue a despedirme, ella llega a Buenos Aires el día 12 y se queda hasta el día sábado (14). Estábamos en el mismo hotel con esta gente; ahí tuvo contacto con algunos de estos alemanes".

"Mi mamá llega el mismo día sábado (14 de marzo) a la tarde a Venado Tuerto. El domingo yo parto hacía Alemania, el lunes llego a Hamburgo y el martes recibo una llamada donde dos chicas del grupo que habían estado en Buenos Aires tenían síntomas compatibles con el coronavirus. Acá (en Alemania) se hacen los análisis muy rápido y en el día estuvieron listos; dieron positivos. En ese mismo momento yo tomo contacto con las autoridades sanitarias de Venado Tuerto para advertir y dar aviso", explico el joven que vive en Alemania.

"Hasta ese momento no tenía ningún síntoma, si presentaba un malestar como un resfrío. Es por eso que el día sábado se hace la prueba, y el resultado llegó recién ayer", remarcó Marcelo Soria sobre su mamá.

Más adelante el hijo de la mujer explica: "En ese tiempo desde que mi mamá el día martes recibe la noticia mía de que había estado en contacto con dos de las chicas que dieron positivo ella ya se aísla. No tiene contacto con gente, o prácticamente nada. Creo que se estuvo saludando con unas vecinas pero desde lejos. El sábado después de que le hacen la prueba ella se olvida de esa situación y quiere ir a un almacén de la esquina de su barrio y las mismas personas le dicen "mire señora, mejor no". Regresa y ya no tiene contacto más con nadie, pero en ese lugar tampoco llegó a tener contacto con nadie, ni siquiera llega a entrar".

"Las probabilidades de contagio son muy pocas, no tuvo contacto con gente. Se va quedar en cuarentena entre 10 o 15 días más. No esta con síntomas fuertes; tuvo síntomas muy débiles. Mi mamá no necesita internación, esta bien", afirmó Marcelo Soria.

Esta mujer convive con más personas en su domicilio: "Ella vive con dos personas más, con su marido y mi hermano. Los tres tienen que estar en cuarentena. Las otras dos personas no presentan síntomas, de todo maneras hay que esperar dos semanas más, mínimo", afirmó Marcelo Soria a quien también se le realizó el análisis de coronavirus y dio negativo.

