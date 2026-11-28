La facturación en pesos en la provincia de Santa Fe mostró un crecimiento significativo durante noviembre de 2026, según datos difundidos el sábado 28 de noviembre. Sin embargo, el volumen de productos vendidos en los comercios permaneció casi sin variaciones, lo que indica que el aumento en ingresos no se tradujo en mayor cantidad de ventas.

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En este contexto, un rubro específico registró una caída en el volumen de ventas superior al 20% en el último mes, aunque no se detalló cuál fue. Esta situación refleja una desaceleración en el consumo real, a pesar de la mayor facturación en términos monetarios.

El comportamiento observado puede estar vinculado a la inflación y a cambios en los precios, que elevan la facturación sin impactar en la cantidad de productos comercializados. Este fenómeno afecta tanto a comerciantes como a consumidores, que enfrentan precios más altos sin un aumento en la demanda.

Las autoridades económicas y comerciales de la región analizan estos indicadores para evaluar el impacto en el mercado local y diseñar estrategias que promuevan la recuperación del consumo en volumen.

Se espera que en las próximas semanas se publiquen informes más detallados que permitan identificar los sectores más afectados y las posibles causas de esta dinámica.

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