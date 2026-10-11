Belgrano vencía parcialmente 1 a 0 a Racing en el estadio Presidente Perón, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Lucas Zelarayán abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo con un zurdazo preciso, después de una pared con Lucas Passerini en la entrada del área. Al corte de la información, a las 19.57 de este domingo 11 de octubre, el partido continuaba en desarrollo.

La jugada del gol encontró al “Chino” en posición de definir luego de la devolución del delantero. Su remate rasante y cruzado pegó en el palo antes de atravesar la línea y puso en ventaja al conjunto cordobés, que había generado las situaciones más peligrosas de la etapa inicial.

Antes de la apertura del marcador, Belgrano ya había exigido varias veces a Facundo Cambeses. La primera llegada se produjo a los cinco minutos, cuando Adrián Sporle recibió sobre la izquierda, amagó ante su marcador y se acomodó para rematar de derecha. La pelota salió con efecto hacia el segundo palo y se fue apenas desviada.

A los 11 minutos, Adrián Sánchez probó desde lejos con un disparo dirigido al rincón izquierdo del arquero de Racing. Cambeses alcanzó a controlar la pelota y mantuvo entonces el empate.

La primera aproximación destacada del local llegó a los 17 minutos. Gastón Lodico intentó sorprender con un remate de distancia que buscaba el segundo poste, pero la trayectoria no se cerró lo suficiente y la pelota terminó afuera.

El equipo visitante volvió a inquietar a los 26 minutos, cuando Escudero intentó despejar un centro con un cabezazo hacia atrás. La intervención descolocó a Cambeses y estuvo cerca de convertirse en un gol en contra. Un minuto después, el arquero evitó otra caída de su arco al desviar al córner un remate cruzado, tras una pelota bombeada de Passerini.

El encuentro comenzó a las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda. Belgrano llegaba de ganar el clásico cordobés ante Talleres y ocupaba el segundo puesto de su zona. Racing, por su parte, afrontaba el compromiso desde la 13ª posición de su grupo, con la necesidad de recuperar terreno como local.

Leé también

Boca y Racing empataron 1-1 y siguen sin despegar en el Torneo Clausura

La cuarta fecha del Torneo Clausura comienza este viernes: días, partidos y horarios