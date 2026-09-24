Firmat sumará este sábado una propuesta destinada a quienes quieran conocer, aprender o profundizar diferentes expresiones de la danza del Litoral. El Gobierno Municipal y el Ballet Municipal organizarán un Seminario Litoraleño que estará a cargo de Emanuel “Mulato” Kluczkiewicz.

La actividad se desarrollará el sábado 26 de septiembre, desde las 17:30, en el Galpón del Pueblo y tendrá una modalidad abierta, por lo que podrán participar tanto personas vinculadas con la danza como quienes quieran tener un primer acercamiento.

Según la convocatoria difundida por el municipio, no será necesario contar con conocimientos previos. La propuesta apunta a generar una instancia de aprendizaje y brindar herramientas relacionadas con las danzas litoraleñas.

El encargado de conducir el encuentro será Emanuel “Mulato” Kluczkiewicz, profesor de danzas folklóricas con experiencia en capacitaciones y seminarios desarrollados en distintos puntos del país.

Entre sus antecedentes se encuentra su participación como campeón nacional de chamamé en pareja, además de su trabajo en la preparación de bailarines que compitieron en certámenes nacionales de folklore.

La convocatoria en Firmat forma parte de las actividades culturales vinculadas con el Ballet Municipal y busca ampliar las posibilidades de capacitación para bailarines y vecinos interesados en las expresiones tradicionales.

Cuánto cuesta y cómo inscribirse

El seminario tendrá un valor de $15.000 por persona. También habrá una modalidad para dos participantes, con un costo total de $25.000.

Las personas interesadas podrán realizar la inscripción mediante mensaje directo a los canales habilitados por la organización o comunicándose telefónicamente a los números 3462-306200 y 3465-669889.

Hasta el momento no se informó oficialmente una fecha límite para anotarse ni la cantidad de lugares disponibles, por lo que quienes tengan previsto participar pueden consultar previamente con los organizadores.

La jornada comenzará a las 17:30 del sábado 26 en el Galpón del Pueblo de Firmat.