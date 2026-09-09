Vasco da Gama mantiene abierta la posibilidad de incorporar a Richarlison, delantero brasileño de 29 años que atraviesa un escenario de incertidumbre en Tottenham. El club de Río de Janeiro inició contactos con el entorno del futbolista y, luego de encontrarse con un impedimento reglamentario para conseguirlo a préstamo, comenzó a evaluar una eventual compra definitiva.

La situación tuvo avances durante las últimas horas. Según informó ge, Vasco inicialmente consultó las condiciones para recibir al atacante mediante una cesión y el jugador se mostró dispuesto a considerar la propuesta de regresar al fútbol brasileño. Sin embargo, Tottenham comunicó que esa fórmula no resulta posible porque alcanzó el límite de futbolistas que puede ceder a clubes pertenecientes a otras federaciones.

En este marco, la dirigencia de Vasco decidió continuar con las gestiones y estudiar una operación de compra. La alternativa presenta una dificultad económica mayor y también está condicionada por los tiempos: el mercado de pases en Brasil cerrará el viernes, por lo que cualquier negociación debería resolverse en un margen reducido.

Richarlison había comunicado durante la pretemporada su intención de abandonar Tottenham. Roberto De Zerbi reconoció públicamente el pedido del delantero y posteriormente el brasileño quedó fuera de la nómina presentada por el conjunto londinense para disputar la primera parte de la Premier League.

Además, el delantero tuvo otras alternativas durante el mercado europeo. Trabzonspor realizó gestiones para contratarlo y también se mencionó la posibilidad de regresar al Everton. Ninguna de esas opciones terminó concretándose antes del cierre de las principales ventanas de Europa.

Por otro lado, desde Brasil surgieron señales respecto de la posición del jugador. Savinho, compañero suyo en Tottenham, afirmó públicamente que Richarlison le había manifestado su deseo de jugar en Vasco. Esa declaración alimentó las expectativas alrededor de la negociación, aunque hasta el momento no existe un acuerdo oficial entre las instituciones.

Vasco viene realizando movimientos importantes en el mercado sudamericano y busca aprovechar la situación contractual del atacante. Sin embargo, la compra representa una operación considerablemente más compleja que el préstamo inicialmente proyectado.

Por el momento, Richarlison continúa siendo jugador de Tottenham y cualquier eventual acuerdo con Vasco debe considerarse abierto. Las próximas horas serán determinantes para establecer si el club brasileño puede presentar una propuesta económicamente viable antes del cierre del mercado.