Estudiantes de La Plata recibirá este miércoles a Corinthians desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Alexander Medina intentará aprovechar la localía antes de viajar a San Pablo para disputar la revancha, prevista para el miércoles 16 de septiembre.

El conjunto platense llega al compromiso después de una actuación irregular en el Torneo Clausura. Su último partido terminó con derrota 1-0 frente a Vélez, aunque el recorrido internacional mostró otra producción: en los octavos de final consiguió eliminar a Universidad Católica y se instaló nuevamente entre los ocho mejores del continente.

Corinthians también atraviesa dificultades en su competencia doméstica. El equipo de Fernando Diniz acumula cuatro derrotas consecutivas en el Brasileirao y viene de caer 2-1 frente a Chapecoense. Además, tendrá bajas para visitar La Plata, entre ellas Yuri Alberto y Raniele. Por otro lado, su recorrido en la Libertadores mantiene al equipo en competencia luego de superar a Rosario Central en la instancia anterior.

Los posibles equipos

Las alineaciones todavía no fueron confirmadas oficialmente. Una de las variantes que se maneja para Estudiantes tiene a Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

En Corinthians, Fernando Diniz tendría a Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique y Matheus Bidu; Allan, André Carrillo, Breno Bidon y Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. La prensa brasileña señala que el entrenador debe administrar siete ausencias para este encuentro, por lo que la confirmación definitiva se conocerá cerca del comienzo.

Uno de los puntos a seguir estará en la pelota parada. Según las estadísticas oficiales de la competencia, Corinthians es el equipo que más goles consiguió por esa vía en esta Libertadores, con seis. Estudiantes, en tanto, solamente recibió uno de pelota detenida. Guido Carrillo también llega como una de las referencias del local: es el máximo goleador histórico del club platense en la Libertadores, con 14 tantos.

El antecedente más reciente entre ambos corresponde a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023. Cada equipo ganó 1-0 como local y Corinthians consiguió avanzar mediante la definición por penales. Será, sin embargo, el primer enfrentamiento entre ambos clubes por Copa Libertadores.

El encuentro será dirigido por Esteban Ostojich, con Antonio García en el VAR. En Argentina, la transmisión estará disponible por Fox Sports y Disney+ Premium.

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