Cristian “Cuti” Romero será el encargado de asumir la capitanía de la Selección Argentina en la nueva etapa posterior a Lionel Messi. Según informaron TyC Sports e Infobae, la decisión fue tomada por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, que ya tenían al defensor entre los principales referentes del plantel.

La modificación se produce luego del retiro de Messi, anunciado el 31 de agosto tras una trayectoria de 21 años vinculada a la Selección, y de la salida de Nicolás Otamendi. Ambos ocupaban los primeros lugares dentro del esquema de capitanes del seleccionado.

En este marco, Romero quedó ubicado como el sucesor natural dentro del orden interno que venía manejando Scaloni. El defensor había sido considerado previamente como tercer capitán y ya cuenta con antecedentes utilizando el brazalete.

El cordobés, de 28 años, defendió hasta el momento la camiseta argentina en 58 partidos y convirtió cinco goles. Además, integró los planteles campeones de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Su primera experiencia como capitán se produjo en junio de 2025, cuando Argentina derrotó 1-0 a Chile como visitante por las Eliminatorias Sudamericanas. Posteriormente volvió a llevar la cinta en un amistoso frente a Venezuela y, por tercera vez, ante Mauritania en marzo de 2026.

Romero actualmente juega en Atlético de Madrid, club al que llegó durante el último mercado de pases después de su etapa en Tottenham. Además de su recorrido internacional, se convirtió durante los últimos años en uno de los futbolistas habitualmente utilizados por Scaloni en la defensa argentina.

Por otro lado, la sucesión también abre la discusión sobre quién ocupará el segundo lugar dentro de la nueva estructura de liderazgo del plantel. Emiliano “Dibu” Martínez y Nicolás Tagliafico aparecen entre los principales candidatos, aunque esa definición todavía no fue anunciada.

La designación de Romero fue publicada por diferentes medios nacionales como una decisión del cuerpo técnico. Sin embargo, hasta el momento no se difundió una comunicación institucional de la Asociación del Fútbol Argentino que oficialice públicamente el cambio de capitán.

Los próximos amistosos de septiembre serán los primeros compromisos de Argentina luego de la salida de Messi y permitirán observar formalmente la nueva estructura del plantel. La AFA deberá confirmar en los próximos días los rivales y la convocatoria para esos encuentros.