Grêmio se quedó con una nueva edición del clásico de Porto Alegre, eliminó a Internacional de la Copa de Brasil y avanzó a las semifinales después de imponerse por 3-1 en la Arena do Grêmio. La clasificación, sin embargo, quedó acompañada por una serie de provocaciones posteriores y un cruce entre integrantes de los cuerpos técnicos.

La serie había comenzado una semana antes en el Beira-Rio, donde los dos equipos igualaron sin goles. En la revancha, disputada este jueves 3 de septiembre, Grêmio logró marcar diferencias rápidamente y encaminó el pase durante el primer tiempo.

Carlos Vinícius abrió el marcador a los 14 minutos y volvió a convertir ocho minutos después. Ya en el complemento, Filip Krovinović estableció el 3-0. Vitinho descontó para Internacional a los 34 minutos de la segunda etapa, pero el conjunto dirigido por Paulo Pezzolano no pudo revertir la eliminatoria.

La noche también dejó un dato significativo en las tribunas: 55.695 personas asistieron a la Arena, que registró una recaudación superior a los 5,4 millones de reales. Fue una de las principales convocatorias de la actual edición de la competencia.

Después del pitazo final comenzaron las cargadas del conjunto local. Desde los parlantes del estadio se reprodujo un vals en referencia a los 15 años transcurridos desde la última conquista de Internacional fuera del ámbito estadual, la Recopa Sudamericana 2011. La provocación también remitió a un episodio de 2016, cuando Eduardo Sasha, entonces futbolista del Inter, utilizó la misma referencia contra Grêmio.

Además, la mascota del equipo local se sumó a la celebración y el club publicó distintas imágenes y videos en sus redes sociales. Entre ellos apareció un avión con una pancarta con la frase en portugués “Eles estão fora”, es decir, “Ellos están afuera”.

En este marco, la tensión aumentó cuando los protagonistas comenzaron a retirarse. Vitor Severino, auxiliar técnico de Grêmio, y Paulo Pezzolano discutieron sobre el campo de juego, intercambiaron empujones y el tumulto continuó hacia el túnel de los vestuarios. Algunas coberturas brasileñas informaron sobre nuevos incidentes en esa zona, aunque no todos los detalles pudieron ser corroborados de manera independiente.

Os cara da arena do Grêmio colocaram pra tocar uma valsa no estádio (faz 15 anos que o Internacional não vence um titulo importante)



Olha o mascote do Grêmio dançando uma valsa



kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk MIJADA pic.twitter.com/brEYhWjBn2 — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) September 4, 2026

Superado el clásico, Grêmio tendrá como próximo adversario a Atlético Mineiro. Del otro lado del cuadro, Palmeiras y Vasco da Gama buscarán el segundo lugar en la definición. La CBF confirmó los cruces, mientras resta completar la programación de la próxima instancia.