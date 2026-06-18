El Gobierno nacional autorizó este jueves la entrega de anticipos financieros de hasta 400 mil millones de pesos para las provincias de Santa Fe, Jujuy y Entre Ríos. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial.

En el caso de Entre Ríos, la normativa amplía un anticipo previamente otorgado mediante el Decreto 922/25, mientras que para Santa Fe y Jujuy se establece la posibilidad de acceder a nuevos fondos durante el ejercicio fiscal 2026.

Según lo dispuesto por la medida, los recursos deberán ser reintegrados dentro del mismo año fiscal y serán administrados a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. El monto efectivo que recibirá cada provincia será determinado por esa dependencia en función de su capacidad de repago y de su participación en la recaudación de tributos nacionales.

Además, el decreto establece que los anticipos devengarán una tasa fija nominal anual del 15%. Como garantía de devolución, las provincias deberán afectar recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos y otros fondos coparticipables sin asignación específica.

En este marco, los gobiernos provinciales deberán autorizar a la Secretaría de Hacienda a retener automáticamente parte de esos recursos en caso de ser necesario para cancelar el anticipo otorgado junto con los intereses correspondientes.

La normativa también faculta al Ministerio de Economía a definir las condiciones de desembolso, los plazos de cancelación y otros aspectos operativos, pudiendo suscribir acuerdos particulares con cada una de las provincias beneficiadas.

La medida busca brindar asistencia financiera transitoria a las jurisdicciones provinciales, en un contexto en el que varias administraciones enfrentan dificultades para sostener sus compromisos presupuestarios y de gestión.