Gobierno nacional habilita anticipos de hasta $400 mil millones para Santa Fe
El Gobierno nacional autorizó este jueves la entrega de anticipos financieros de hasta 400 mil millones de pesos para las provincias de Santa Fe, Jujuy y Entre Ríos. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial.
En el caso de Entre Ríos, la normativa amplía un anticipo previamente otorgado mediante el Decreto 922/25, mientras que para Santa Fe y Jujuy se establece la posibilidad de acceder a nuevos fondos durante el ejercicio fiscal 2026.
Según lo dispuesto por la medida, los recursos deberán ser reintegrados dentro del mismo año fiscal y serán administrados a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. El monto efectivo que recibirá cada provincia será determinado por esa dependencia en función de su capacidad de repago y de su participación en la recaudación de tributos nacionales.
Además, el decreto establece que los anticipos devengarán una tasa fija nominal anual del 15%. Como garantía de devolución, las provincias deberán afectar recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos y otros fondos coparticipables sin asignación específica.
En este marco, los gobiernos provinciales deberán autorizar a la Secretaría de Hacienda a retener automáticamente parte de esos recursos en caso de ser necesario para cancelar el anticipo otorgado junto con los intereses correspondientes.
La normativa también faculta al Ministerio de Economía a definir las condiciones de desembolso, los plazos de cancelación y otros aspectos operativos, pudiendo suscribir acuerdos particulares con cada una de las provincias beneficiadas.
La medida busca brindar asistencia financiera transitoria a las jurisdicciones provinciales, en un contexto en el que varias administraciones enfrentan dificultades para sostener sus compromisos presupuestarios y de gestión.