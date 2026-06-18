La senadora nacional Patricia Bullrich afirmó que el presidente Javier Milei mantiene su respaldo al jefe de Gabinete Manuel Adorni, pese a la polémica generada en torno a su declaración jurada patrimonial y las explicaciones brindadas sobre el origen de parte de sus ahorros.

En declaraciones televisivas, Bullrich sostuvo que el mandatario considera que Adorni ofreció una explicación razonable sobre su situación patrimonial y que, por ese motivo, no existen razones para apartarlo de su cargo. Además, remarcó que no hay cuestionamientos que puedan dirigirse al Presidente por mantener su respaldo al funcionario.

La legisladora también se refirió al escenario legislativo y confirmó que la sesión prevista para este jueves no se realizará. Según explicó, el debate fue reprogramado para el próximo 25 de junio, fecha en la que podrían tratarse distintos proyectos impulsados por la oposición, entre ellos los pedidos de interpelación a Adorni.

En ese contexto, señaló que cualquier eventual convocatoria al Congreso dependerá de las mayorías parlamentarias. De prosperar la iniciativa, el funcionario podría ser citado para brindar explicaciones ante los legisladores e incluso enfrentarse a una eventual moción de censura.

Bullrich aseguró además que la suspensión de la sesión fue resultado de un acuerdo entre los distintos bloques del Senado y rechazó las versiones que indicaban que el oficialismo buscó ganar tiempo para proteger al jefe de Gabinete. “Somos minoría y no tenemos los votos suficientes para imponer una agenda”, sostuvo.

La situación de Adorni continúa generando repercusiones políticas luego de que trascendieran detalles de su patrimonio y de las ganancias obtenidas a través de inversiones financieras. Por ese motivo, distintos sectores opositores impulsan iniciativas para que el funcionario brinde mayores precisiones ante el Congreso.