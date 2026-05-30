Una tragedia conmociona a la fuerza policial santafesina tras un grave accidente ocurrido durante la madrugada del viernes en el norte provincial. Dos integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) fallecieron luego de que el vehículo oficial en el que se trasladaban chocara contra un camión sobre la Ruta Nacional 98, a la altura de la ciudad de Vera.

El siniestro se produjo alrededor de las 3.50 en el kilómetro 60 de la ruta. Los efectivos pertenecían a la delegación San Cristóbal de la PDI y se dirigían a las ciudades de Reconquista y Avellaneda para participar de una serie de allanamientos vinculados a una investigación por narcomenudeo.

Según trascendió, el Renault Logan oficial impactó contra la parte trasera de un camión de carga que había quedado detenido sobre la calzada debido a un desperfecto mecánico en su sistema de frenos. En ese momento, otro transportista intentaba asistir al vehículo para retirarlo del lugar.

Como consecuencia del fuerte choque, falleció en el lugar Milena Martinuzzi, de 44 años, jefa del área de Microtráfico de la PDI de San Cristóbal. Su cuerpo debió ser rescatado por Bomberos Zapadores debido a la magnitud de los daños sufridos por el automóvil.

Por su parte, Pablo Adrián Mansilla, de 49 años y jefe de la División Operativa, fue trasladado en estado crítico al Hospital Central de Reconquista, donde murió horas más tarde a causa de las heridas recibidas.

En el vehículo también viajaban los agentes Diego Farías y Gastón Carruega, ambos de 30 años, quienes sufrieron politraumatismos y permanecen internados bajo observación médica en centros de salud de Vera y Reconquista.

Tras conocerse la noticia, distintas autoridades provinciales expresaron su pesar. La Cámara de Senadores de Santa Fe manifestó su acompañamiento a familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas ante la pérdida de dos integrantes de la fuerza de seguridad provincial.