La Municipalidad de Villa Cañás continúa con la obra de ampliación del Centro de Monitoreo Municipal, una iniciativa que busca fortalecer las herramientas de prevención y seguridad en la ciudad.

Los trabajos se ejecutan mediante el Programa Vínculos, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y permitirán contar con instalaciones más amplias, modernas y funcionales para el desempeño diario de los operadores.

Desde el Gobierno municipal destacaron que la ampliación responde al crecimiento sostenido del sistema de monitoreo local, tanto en cantidad de dispositivos instalados como en la incorporación de nuevas tecnologías destinadas a la prevención del delito y la asistencia ante emergencias.

Actualmente, el Centro de Monitoreo cuenta con 216 cámaras de videovigilancia distribuidas en distintos puntos estratégicos de Villa Cañás, lo que permite realizar un seguimiento permanente de sectores clave de la ciudad y colaborar con las fuerzas de seguridad.

En este marco, la obra apunta a optimizar las condiciones operativas del área y garantizar una infraestructura acorde a la expansión tecnológica registrada en los últimos años, consolidando una herramienta fundamental para la seguridad urbana.