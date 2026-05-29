La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura y Educación, organiza la charla “Entre risas y silencios: El bullying en la escuela”, una propuesta orientada a estudiantes de nivel primario y secundario.

La actividad tendrá como objetivo promover la reflexión sobre las situaciones de bullying dentro del ámbito escolar y brindar herramientas concretas para fortalecer la convivencia entre los alumnos.

La charla estará a cargo de la Dra. en Educación Carina Cabo y se desarrollará el jueves 4 de junio, en el salón de Bomberos Voluntarios.

Según indicaron desde la organización, la jornada tendrá una modalidad interactiva, con el propósito de movilizar posicionamientos, cuestionar creencias naturalizadas y trabajar sobre posibles formas de intervención cotidiana frente a casos de bullying.

Además, se abordarán temas vinculados al desarrollo de habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico y la ciudadanía digital responsable, aspectos considerados fundamentales para la vida escolar actual.

Los horarios previstos serán los siguientes:

De 4º a 7º grado, de 9 a 10.15 horas.

De 1º a 3º año de Secundario, de 10.30 a 12 horas.